Berlin. Serge Aubin, Trainer der Eisbären Berlin, erzählt im Interview, wie der Rekordmeister seine unerwartete Schwächephase bekämpfen will.

Drei Niederlagen in Folge stellen noch keine erhöhte Dramatik dar. Doch sie hinterlassen bei den Eisbären Berlin einen bitteren Beigeschmack nach vielen Wochen mit starken Leistungen. Die Rekordmeister ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vom Spitzenplatz auf Rang drei zurückgefallen, hat viele Fans unangenehm überrascht. Trainer Serge Aubin spricht darüber, was er nun als wesentlich betrachtet.