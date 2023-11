Eisbären Berlin: Ein Festtag, der ganz bitter schmeckt

Berlin. Man kann das Positive sehen. So viele Spenden (42.700 Euro) wie noch nie gab es im Rahmen der „Pink in the Rink“-Aktion, verkündeten die Eisbären Berlin. Das Spiel der Frauen der Eisbären Juniors im Vorprogramm brachte den erhofften Zuschauerrekord für die Bundesliga mit 2801 Besuchern. Doch am Ende schmeckte dieser große und lange Eishockeytag am Sonnabend ziemlich bitter. Denn der Rekordmeister fing sich die höchste Saisonniederlage ein. Gegen die Grizzlys Wolfsburg setzte es ein 6:9 (1:4, 0:2, 5:3).

Sportlich machte das den Super-Gau perfekt. Die Frauen hatten zuvor ebenfalls verloren, 0:1 gegen Bergkamen, den Letzten. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte der Gegner schon ein anderes Kaliber, doch die Eisbären sind Tabellenführer, spielen eine starke Saison. Der Aussetzer gegen Wolfsburg überraschte daher. „Wir waren dämlich und haben uns überrennen lassen. Wir wissen, dass die den Puck raushauen und marschieren“, ärgerte sich Stürmer Tobias Eder nach einem turbulenten Ende.

Vier Gegentore im ersten Drittel für die Eisbären

Die Rekorde verblassten schnell. Niemand hatte sie mehr im Kopf, als im ersten Drittel ein Tor ums andere fiel. Die ersten vier davon landeten im Netz der Eisbären. Matt White traf in Unterzahl (2.), Justin Feser (3.), Darren Archibald (15.) und Chris Wilkie (15.) legten nach. Ohne große Mühe, ohne große Gegenwehr. Die Berliner passten nie auf, waren behäbig und bekamen von entschlossenen sowie handlungsschnellen Gästen die Quittung.

Aufgrund der vielen guten Spiele in dieser Saison ließ der Überzahl-Treffer von Marcel Noebels zum 1:4 (18.) kurz Hoffnung auf ein gutes Ende aufkommen. Doch die Spielweise der Berliner nahm diese bald wieder. Zu wenig Präsenz in den Zweikämpfen, kein Durchsetzungsvermögen im Angriff. Es ging einfach gar nichts zusammen beim Tabellenführer.

Die weiteren Treffer für Wolfsburg durch Julian Chrobot (29.) und Spencer Machacek (33.) wunderten da auch Trainer Serge Aubin nicht mehr, der mit versteinerte Miene das Geschehen verfolgte. Er war einer derjenigen, dem es sehr schwer fiel, an diesem Tag irgendetwas Positives zu erkennen. Trotz des wilden Schlussabschnitts, in dem die Berliner durch Eder (42.), Maximilian Heim (43./56.), Patrice Cormier (55.) und Zach Boychuk (59.) doch noch für viel Wirbel sorgten, aber Wolfsburg (Archibald/47., Andy Miele/59, Ryan Button/60) vor den 14.200 Fans in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena nicht stoppen konnten. Und die vierte Heimniederlage im neunten Spiel kassierten.

