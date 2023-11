Eisbären Berlin: Der Dompteur bleibt noch lange an der Bande

Berlin. Vergangene Saison wurde es auf einmal ganz eng für ihn. Eine weitere Niederlage, es handelte sich um ein Spiel in Augsburg, und Serge Aubin wäre entlassen worden. Nach zwei Meisterschaften mit den Eisbären Berlin in den beiden Vorjahren. Doch es folgte ein Sieg, die Berliner behielten die Nerven, änderten im Sommer enorm viel – und stehen nun wieder als Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) prächtig da. Nach der Partie am Donnerstagabend in Augsburg (3:2) wurde jetzt der Vertrag des Trainers vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Eine gute Nachricht für den Klub, denn mit dem 48-Jährigen kehrte nach Jahren großer Schwankungen endlich der Erfolg zu den Eisbären zurück. „Serge hat bewiesen, dass er der richtige Cheftrainer für uns ist. Man merkt, dass er sich in Berlin wohlfühlt und sich mit den Eisbären identifiziert“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer. Seit 2019 ist sein kanadischer Landsmann im Amt, befindet sich derzeit in der fünften Saison mit den Berlinern.

Erfolge mit den Eisbären und ein Jahr zum Vergessen

Der bereits als DEL-Trainer des Jahres (2022) ausgezeichnete Aubin brachte mit seinem Amtsantritt sofort neuen Schwung in das Spiel der Berliner, entfachte Leidenschaft und etablierte einen attraktiven Spielstil. „Es ist eine große Ehre, hier zu arbeiten. Ich hoffe, dass wir zusammen weitere Meisterschaften gewinnen werden“, so der Coach, der gemeinsam mit Richer die richtigen Schlüsse aus der Vorsaison zog. Diese ging als schwächste des Klubs seit 2001 in die Geschichte ein. Die Probleme hatte allerdings nicht ursächlich Aubin zu verantworten.

Was er unter den richtigen Voraussetzungen zu leisten vermag, verdeutlichen nicht nur die Titel. In dieser Saison überzeugen die Eisbären bisher auf allen Ebenen und stehen mit Bestwerten in vielen Kategorien an der Spitze der DEL. „Uns gefällt sowohl unsere Spielweise unter Serge als auch die Weiterentwicklung der gesamten Mannschaft“, so Richer.

