DEL: Eisbären Berlin jubeln in Ingolstadt – Boychuk trifft und fliegt

Die Eisbären Berlin überstehen insgesamt 13 Minuten in Unterzahl und gewinnen 4:1 in Ingolstadt. Noebels feiert einen Meilenstein.

Ingolstadt. Vor kurzer Zeit war der ERC Ingolstadt noch da, wo die Eisbären Berlin immer sein wollen. Die Oberbayern standen im April im Finale der Deutschen Eishockey-Liga, verloren dort zwar gegen Red Bull München – die Eisbären konnten aber trotzdem nur neidisch nach Ingolstadt gucken. Zum Auftakt in die neue Spielzeit besiegten die Berliner den ERC in der heimischen Mercedes-Benz Arena 2:1 nach Shootout und deuteten da schon an, dass sich die Kräfteverhältnisse wieder in Richtung der Hauptstadt verschieben würden.

Dieser Status hat sich im Laufe der Saison verfestigt und auch im zweiten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams gezeigt. Die Eisbären gewannen am Sonntag dank einer starken Leistung 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) und haben ihre Tabellenführung untermauert.

Die Eisbären agierten schon im ersten Drittel dominant. Sie trafen aber das Tor nicht und erinnerten damit an das Heimspiel gegen die Kölner Haie am Freitag (0:1 nach Penaltyschießen). Im zweiten Drittel war der Bann dann aber gebrochen: Zachary Boychuk erzielte das 1:0 (24.) und beendete damit auch noch eine andere Wartezeit der Berliner. Marcel Noebels hatte den Treffer nämlich vorbereitet und damit nach drei Spielen ohne Torbeteiligung seinen 400. Scorerpunkt in der DEL gesammelt.

Veilleux, Eder und Wieder treffen im Schlussdrittel für die Eisbären

Die Freude währte jedoch nur kurz: Ingolstadt glich durch Maurice Edwards aus (27.) und konnte das Spiel etwas offener gestalten. Im Schlussdrittel brachte Yannick Veilleux die Berliner wieder in Front (45.), Tobias Eder legte zum 3:1 nach (50.). Manuel Wiederer besorgte in Unterzahl nach einer Spieldauer-Strafe gegen Boychuk mit einem Treffer ins Empty Net die Entscheidung (56.).

„Wir haben ein überragendes Unterzahlspiel gehabt und waren richtig stark in der Defensive“, sagte Berlins Torwart Jonas Stettmer, der an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt und deshalb besonders glücklich über den Sieg und auch seine gute Leistung war.

Die DEL geht nun in die Länderspielpause. Die Eisbären-Nationalspieler Eder, Wiederer und Leonhard Pföderl werden versuchen, beim Deutschland Cup in Landshut (8.-12. November) den Titel zu verteidigen.

