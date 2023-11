Verrücktes Spiel: Eisbären und Haie treffen 65 Minuten nicht

Berlin. Welch eine Geduldsprobe, welch ein beinahe endloses Warten für 14.200 Eishockey-Fans in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena. Beim Traditionsduell der Deutschen Eischockey-Liga zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien fiel der erste Treffer am Freitagabend erst im Penaltyschießen: Die Berliner unterlagen auf denkbar dramatische Weise schließlich 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Da tat es gut, dass man sich drumherum an einige Heldentaten aus der Vergangenheit erinnern konnte. Es war nämlich ein Abend für die Traditionalisten unter den Eischockey-Fans. Die Eisbären und die Haie trafen sich zu ihrem 140. Duell (nur das Spiel zwischen den Berlinern und den Adler Mannheim gab es öfter). Die Berliner Fans erinnerten vor der Partie mit einer Choreografie an den ersten und einzigen Triumph ihres Team im Deutschen Eishockey-Pokal vor 15 Jahren. Und noch dazu spielten die Eisbären nach dem abgeschlossenen „Pink in the Rink“-Aktionsmonat (zum Spendensammeln gegen die Krankheit Krebs) erstmals wieder in den gewohnten dunkelblauen Heimtrikots.

Eisbären Berlin treffen ihren ehemaligen Torwart wieder

Das Spiel war dann in den ersten beiden Dritteln aber weitestgehend ereignislos, Eisbären-Verteidiger Ben Finkelstein sagte in der zweiten Drittelpause: „Wir kriegen viele Pucks aufs Tor, aber der Bann ist noch nicht gebrochen.“ In der Tat waren die Berliner in den ersten beiden Spielabschnitten die bessere Mannschaft und erspielten sich hier und da immer mal wieder ihre Gelegenheiten.

Sie scheiterten dabei aber konsequent am Kölner Torwart Tobias Ancicka, der in den vergangenen drei Saisons noch selbst für die Eisbären zwischen den Pfosten stand. Auch sein Nachfolger im Tor der Berliner, Jake Hildebrand, war während der ersten beiden Drittel immer wieder gut auf dem Posten und so bündelte sich die ganze Dramatik dieses Abends auf das Schlussdrittel.

Lesen Sie auch

Und auch dort erschien das Traditionsduell weiter wie verhext: In der 50. Minute tanzte der Puck einmal auf der Linie des Kölner Tores, die Berliner bekamen ihn aber schlichtweg nicht ins Netz gestochert. Die Amerikaner nennen solche Spiele „Nailbiter“ – es war solch ein spannendes Spiel, dass man sich bei all der Nervosität die Fingernägel abkauen konnte.

Torloses Remis in der regulären Spielzeit

Die Eisbären ließen mit ablaufender Spieldauer Schuss um Schuss auf das Tor der Haie einprasseln und mussten sich weiter in Geduld üben. Die reguläre Spielzeit endete dann tatsächlich 0:0, was im Eishockey eine absolute Rarität ist. Die Fans hätten auf dieses seltene Erlebnis zugunsten von Toren sicher gerne verzichtet, die Spannung potenzierte sich dann aber weiter auf die Overtime.

Im dort praktizierten Drei-gegen-Drei war dann reichlich Platz auf dem Feld, Berlins Hildebrand verhinderte einmal mit einem heldenhaften Spagat den Siegtreffer der Haie. Und so blieb dann auch die Verlängerung ohne Treffer. Doch wie gut, dass es im Eishockey für solche Fälle einen Notausgang gibt: Das Penaltyschießen, die Garantie auf Tore.

Doch selbst dort dauerte es dann bis zum siebten Schützen mit dem ersten Tor: Maximilian Kammerer traf für die Kölner Haie. Weil Berlins Blaine Byron im Anschluss vergab, siegten die Gäste.

Mehr über die Eisbären Berlin lesen Sie hier.