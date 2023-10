Eisbären und Straubing in Gedanken bei Adam Johnson

Wie auch in Berlin wurde am Sonntag bei allen Spielen der DEL dem verstorbenen Eishockey-Profi Adam Johnson gedacht. Hier beim Spiel der Schwenninger Wild Wings gegen den ERC Ingolstadt.

Der Tod des amerikanischen Eishockeyspielers Adam Johnson hat die gesamte Eishockey-Familie schockiert. Am Sonntag in Berlin gab es vor dem Topspiel zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers wie bei allen DEL-Spielen des Tages eine Schweigeminute. Johnson war am Samstagabend während eines Spiels seines Klubs Nottingham Panthers bei einem Zusammenprall von der Kufe eines Schlittschuhs am Hals getroffen worden. Am Sonntagvormittag gaben die Panthers bekannt, dass Johnson seinen Verletzungen erlegen war und mit nur 29 Jahren gestorben ist.

Berlin. In der vergangenen Saison hatte Johnson noch für die Augsburger Panther in der DEL gespielt. „Wir alle sind am Boden zerstört“, sagte Eisbären-Coach Serge Aubin am Sonntag nach der Partie gegen Straubing (3:2 in der Verlängerung). „Unser Beileid gilt seiner Familie und den Hinterbliebenen. Eishockey ist eine große Familie, in der man hart gegeneinander spielt, aber nichts als Respekt für den Anderen hat. Wir haben auf eine schreckliche Art und Weise einen Bruder verloren.“

Berlins Blaine Byron war Johnsons Teamkollege

Berlins Stürmer Blaine Byron, der am Sonntag einen Doppelpack erzielte, hatte in der Saison 2020/2021 im AHL-Team Ontario Reign mit Johnson zusammengespielt. „Adam war ein großartiger Teamkollege und Spieler. Er kam jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht in die Halle und war immer für seine Teamkollegen da. Es ist unglaublich traurig und zeigt, wie schnell es im Eishockey gehen kann. Mein Beileid an seine Familie“, sagte Byron.

Auch bei den Straubing Tigers hatten laut Coach Tom Pokel einige Spieler mit Johnson zusammengespielt. Unter anderem Stürmer Michael Clarke in der vergangenen Saison in Augsburg. „Wir waren nicht mental anwesend, vor allem in den ersten dreißig Minuten“, sagte Pokel. Die Eisbären waren schon nach 38 Sekunden in Führung gegangen und hatten kurz vor Ende des ersten Drittels das 2:0 erzielt. „Uns hat die Meldung den ganzen Vormittag beschäftigt. Und bei einem 14-Uhr-Spiel ist dann wenig Zeit, um die Gedanken wieder aufs Spiel zu fokussieren“, sagte Pokel.

