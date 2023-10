Der doppelte Byron: Eisbären Berlin jubeln in der Overtime

Berlin. Die Eisbären Berlin haben einen stimmgewaltigen Anhang in der Hartmut-Nickel-Kurve der Mercedes-Benz Arena, doch auch die Straubing Tigers hatten am Sonntagnachmittag ihre laute Fanszene mit in die Hauptstadt gebracht. So tauschten die beiden Lager immer wieder nicht gerade freundliche Gesänge aus, die Stimmung war eines Topspiels in der Deutschen Eishockey Liga würdig. Am Ende hatten aber vor allem die Fans der Eisbären etwas zu lachen: Vor 14.100 Zuschauern gewannen die Berliner mit 3:2 in der Overtime (2:0, 0:2, 0:0, 1:0).

Die Eisbären kamen perfekt aus der Kabine, was ja in den vergangenen beiden Heimspielen eher umgekehrt war. Gegen Straubing aber erzielte Blaine Byron nach nur 38 Sekunden das 1:0 für die Berliner (1. Minute). Das gab dem Tabellenführer Selbstvertrauen, der das Spiel im ersten Drittel dann souverän kontrollierte und noch ein weiteres Mal Timing bewies.

Eisbären Berlin setzen im Tor diesmal auf Jonas Stettmer

Acht Sekunden vor der ersten Drittelpause fälschte Yannick Villeux einen Schuss von Patrice Cormier zum 2:0 ins Tor der Gäste ab (20.). Die Eisbären gingen also wie schon vergangenen Sonntag gegen Bremerhaven mit einem Zwei-Tore-Polster in die Kabine – damals führte es zu falscher Sicherheit und die Berliner unterlagen noch mit 2:4.

Gegen Straubing sah es aber zunächst so aus, als würde der Tabellenführer die Kontrolle behalten. Die Niederbayern kamen kaum zu Gelegenheiten, und wenn doch, war Eisbären-Torwart Jonas Stettmer zur Stelle. Der 22 Jahre alte Sommerzugang machte sein erstes Heimspiel für die Eisbären. „Es hat viel Spaß gemacht, in der Mercedes-Benz Arena zu spielen. Es war eine neue Erfahrung für mich, es sind auf jeden Fall viele, viele Menschen“, sagte der Goalie nach der Partie.

Die Eisbären Berlin verspielen erneut ein 2:0-Polster

Er hatte sich diese Chance mit zuletzt starken Leistungen in der DEL2 beim Kooperationspartner Lausitzer Füchse Weißwasser und einem gelungenen Eisbären-Debüt im Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt verdient. Stettmer ist zudem gebürtiger Straubinger, was das Topspiel für ihn zu einer besonderen Angelegenheit machte.

So waren die Eisbären weiter dominant, Ende des zweiten Drittels hielt dann aber etwas der Schlendrian Einzug. Die Tigers konnten mit einem Doppelschlag ausgleichen. Zunächst gelang Straubings Joshua Samanski mit einem Zaubertor durch die eigenen Beine ein spektakulärer Treffer (37.). Dann stocherte Tim Brunnhuber den Puck zum 2:2 über die Linie, Stettmer sah dabei etwas unglücklich aus (39.).

Die Eisbären Berlin sind noch nicht am Ende ihres Könnens

Im dritten Drittel war der Berliner Torwart dann aber wieder ein starker Rückhalt. Die Eisbären vergaben Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit eine große Chance auf den Siegtreffer, sodass die Partie wie schon beim Aufeinandertreffen vor zwei Wochen in die Overtime ging.

Am Sonntag aber waren die Eisbären die Glücklichen, Stürmer Byron erzielte mit seinem zweiten Tor des Tages den Siegtreffer (63.). Die Berliner haben ihren Vorsprung an der Tabellenspitze nun auf vier Punkte ausgebaut. Zeit zum Genießen bleibt jedoch nicht: Schon am Dienstag geht es mit dem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers (19 Uhr, Magentasport) weiter. Und die Eisbären sind noch nicht am Ende ihrer Schaffenskraft angelangt: „Wir müssen als Team noch weiter wachsen“, forderte Coach Serge Aubin.

