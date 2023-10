Eisbären: Noebels-Show entscheidet wildes Hin und Her

Berlin. Mit hochrotem Kopf und von Schweiß überströmt stand Yannick Villeux am Freitagabend in der zweiten Drittelpause vor der Eisbären-Kabine. „Es war wichtig, dass wir uns in der neutralen Zone behauptet haben“, japste der Franzose, der damit schon weit vor Spielschluss das Wesen dieser Partie ziemlich präzise beschrieben hatte. Die Schwenninger Wild Wings waren in der Mercedes-Benz Arena zu Gast und lieferten dem Tabellenführer Eisbären Berlin einen wilden sportlichen Kampf. ERGEBNIS

Die Vorzeichen waren für die Eisbären dabei ja nicht gerade ideal, fielen doch mit Ty Ronning und Leo Pföderl zwei Schlüsselspieler verletzt aus. Und dann kassierten die Berliner nach nur 37 Sekunden schon die erste Strafzeit: Gerade als Julian Melchiori dann zwei Minuten später wieder für das Team von Coach Serge Aubin vervollständigte, erzielte Schwenningen durch Tyson Spink das 0:1 (3.).

Verletzungen für Eisbären nur schwer zu kompensieren

Von dieser kalten Dusche mussten sich die Eisbären in ihren neu durchmischten Reihen dann erstmal erholen, die wenigen ersten Chancen blieben ungenutzt. Auch im zweiten Drittel blieb zunächst vieles Stückwerk, die Berliner gerieten immer wieder in Unterzahl und taten sich so schwer, einen gepflegten Spielfluss zustande zu bringen.

Mitte des zweiten Drittels ging die Wildwest-Show dann erst richtig los, es klingelte auf beiden Seiten gehörig. Marcel Noebels glich für die Eisbären aus (28.), Schwenningen ging durch Tylor Spink erneut in Führung (36.). Veilleux erzielte im Powerplay das 2:2 (39.), doch Schwenningen ging durch Ex-Nationalspieler Alexander Karachun ein drittes Mal in Führung (44.).

Marcel Noebels brilliert und trifft drei Mal

Doch die Eisbären bewiesen Moral und schafften es im dritten Versuch dann endgültig, das Spiel zu drehen. Das lag allen voran am großen Auftritt des Marcel Noebels: Erst erzielte er mit einem strammen Schuss ins kurze Eck das 3:3 (50.), dann fälschte er einen Schuss von Ben Finkelstein unhaltbar zur ersten Berliner Führung ab (53.). Der Hattrick des Nationalstürmers war komplett!

Tobi Eder besiegelte mit seinem Treffer zum 5:3 (58.) dann schließlich den spektakulären Heimsieg.

