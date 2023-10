Eisbären Berlin in der DEL: Erstes Viertel voller Überraschungen

Berlin. Schon 30 Jahre beglückt die Deutsche Eishockey Liga (DEL) die Fans landauf landab. Das feiert sie in dieser Saison gebührend, mit allerlei Hinweisen auf Emotionalität, Einzigartigkeit und Erlebnisfaktor des Produkts. Letzterer erfuhr gerade in diesen Tagen wieder eine originelle Erweiterung. Es gab den ersten Trainerwechsel dieser Spielzeit, allerdings nicht unter den Chefs, sondern ein Assistent wurde ausgetauscht.

Es bricht gerade vieles herein über die Düsseldorfer EG, sie gehört zweifelsfrei zu den unschönen Überraschungen der bisherigen Saison. Als Vorletzter kommen die Rheinländer nicht vom Tabellenende weg, weshalb sie Klubikone Daniel Kreutzer vom Amt des Co-Trainers entbanden. „Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir einen neuen, externen Impuls für die Mannschaft benötigen“, so Sportdirektor Niki Mondt. Mit Mike Pellegrims als Ersatz lief es in Straubing am Freitag beim 1:2 n.V. allerdings auch nicht besser.

Für den Viertelfinalisten der Vorsaison wird damit der Abstiegskampf allmählich zu einer unerwarteten Realität. „Wir haben vor einem Jahr erlebt, was passieren kann“, sagt Stéphane Richer, der Sportchef der Eisbären Berlin. Die gerieten als Meister in einen tiefen Strudel, mussten ebenfalls lange bangen und wurden nach der Hauptrunde nur Elfter. Jetzt nähert sich mit dem 13. Spieltag am Sonntag das Ende des ersten Viertels der Punkterunde – und es lassen sich erneut einige interessante Tendenzen in der DEL feststellen. Sogar Rekordverdächtiges ist dabei.

Meister und Vizemeister mit großen Problemen

Diesmal stolpern sogar Meister und Vizemeister durch die ersten Wochen. Titelverteidiger Red Bull München fehlt es nach dem Abschied in den Ruhestand von Erfolgscoach Don Jackson und der Übernahme durch den Ex-Bundestrainer Toni Söderholm noch an der Linie. „Wir finden momentan die Balance nicht und sind deswegen nicht im oberen Feld zu finden“, sagt Kapitän Patrick Hager zu Lage der Bayern, die jüngst durch ein 2:6 bei den Eisbären eindrücklich zur Schau gestellt wurde.

Ich bin überrascht, dass wir nach den vielen Veränderungen so schnell zusammengewachsen sind. Stéphane Richer, Sportdirektor der Eisbären Berlin

Ein Systemwechsel in der Abwehr hin zu mehr Raumdeckung führt bei RB zu Problemen. Deshalb wurde bereits öfter verloren (sieben Spiele) als gewonnen (fünf Spiele), ganz ungewohnt für die Münchner, die als Tabellenneunter zudem nur wenig treffen. Erstmals seit zehn Jahren gab es sogar zwei Spiele in Folge ohne eigenes Tor. Die oberbayerischen Nachbarn aus Ingolstadt traf es noch härter. „Wir müssen realisieren, worum es geht“, sagte Torhüter Michael Garteig zuletzt angesichts völlig uninspirierter Darbietungen seiner Vorderleute. Im Keller-Derby in Augsburg gab es Freitag immerhin ein 4:1 für den Zehnten.

Eisbären-Profi Tobias Eder (Nr.22) trifft gegen Düsseldorf. Für die DEG läuft es unerwartet schlecht diese Saison.

Foto: Duckwitz / picture alliance / osnapix

Gewendet hat sich das Blatt auch für die Eisbären Berlin, allerdings in eine gute Richtung. Der Rekordmeister ist nach dem Desaster der Vorsaison wieder auf Kurs. „Ich bin überrascht, dass wir nach den vielen Veränderungen so schnell zusammengewachsen sind“, sagt Richer: „Wir haben das Glück auf unserer Seite.“ Die Berliner stellen den besten Angriff, die beste Defensive – und gehen nach dem 5:2 in Frankfurt am Freitag als Tabellenführer in die Partie gegen Bremerhaven am Sonntag (14 Uhr, Mercedes-Benz Arena).

Die nächsten Spiele der Eisbären

Sonntag, 22.10., 14.00 Uhr, gegen Bremerhaven

Freitag, 27.10., 19.30 Uhr, gegen Schwenningen

Sonntag, 29.10., 14.00 Uhr, gegen Straubing

Dienstag, 31.10., 19.30 Uhr, in Nürnberg

Freitag, 3.11., 19.30 Uhr, gegen Köln

Trainer Serge Aubin begründet das mit der diesmal besonders sorgfältigen Auswahl des neuen Personals. „Jeder akzeptiert, das zu tun, was nötig ist, um das Team erfolgreich zu machen“, so der Kanadier, der gegen den sonst notorischen Kellerklub aus Schwenningen allerdings selbst eine Überraschung erlebte (1:4). Die Schwarzwälder schwingen sich mit Steve Walker als Coach bei seinem ersten DEL-Chefposten zu einem Team auf, das plötzlich um die Play-off-Plätze kämpft. Nach dem 3:1 gegen München am Freitag sind sie sogar Dritter.

Eisbären Berlin führen enges Spitzenfeld an

Zumindest sieht es jetzt danach aus. Doch Richer beschwichtigt. „Es ist sehr eng in der Tabelle, ich glaube, dass wir vielleicht sogar erst im Dezember sehen, in welche Richtung sich tatsächlich alles entwickelt, statt wie sonst im November“, sagt der Eisbären-Manager. Die ersten sieben Teams trennen lediglich sieben Punkte.

Dem Rest hinterher hinken wirklich nur Düsseldorf und Iserlohn, das als Tabellenletzter noch kein einziges seiner ersten sechs Heimspiele gewonnen hat. Das gab es noch nie am Seilersee. Ein möglicher Abstieg ist also auch hier ein Szenario, allerdings kein unerwartetes wie bei der DEG. Die Düsseldorfer ihrerseits hatten zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie so weniger Punkte beisammen – nicht in ihren ganzen 28 DEL-Jahren. Auch das macht diese Jubiläums-Spielzeit einzigartig. Und in Düsseldorf ebenso besonders emotional.

