Eisbären Berlin - EHC Red Bull München: Entzauberung des Titelverteidigers

Berlin. In dieser Konstellation waren die Rufe, die kurz nach der Hälfte der Partie durch die Arena schwappten, eher ungewohnt. „Schießt sie aus der Halle“, forderten die Fans der Eisbären Berlin. Die aber spielten nicht gegen Augsburg oder Iserlohn, nein, der Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) machte seine Aufwartung in der Hauptstadt. Ein Team, gegen das der Rekordmeister sich gern und regelmäßig schwertut.

Doch diesmal wirkte es nicht, als wäre dort Red Bull München auf dem Eis. Was sicher daran lag, dass die Bayern sich in der Frühphase der Saison noch nicht gefunden haben. Aber ebenso daran, dass die Eisbären eine starke Leistung ablieferten nach der Niederlage zwei Tage zuvor gegen Straubing (3:4 n.P.). Mit 6:2 (2:0, 2:1, 2:1) schlug das Team von Trainer Serge Aubin vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena die Münchner und behauptete die Tabellenführung.

Viele der Probleme, die die Eisbären in der Vergangenheit mit München hatten, hatten mit Don Jackson und seiner Art, Eishockey zu spielen, zu tun. Schnell und intensiv, nie nachlassend. Doch Jackson, der auch bei den Eisbären einst sehr erfolgreich arbeitete, ging nach dem neunten Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Sommer in den Ruhestand. Toni Söderholm übernahm den Trainerposten.

Veilleux trifft doppelt für die Eisbären Berlin

Mit dem einstigen Bundestrainer aber tun sich nun die Bayern schwer. Als Tabellensiebter reisten sie an, mit fünf Niederlagen nach zehn Partien. Ihnen fehlte auch in Berlin das Druckvolle, das Unnachgiebige, das sie sonst immer ausstrahlten. Gegen die Eisbären, die sich gegen Straubing einige Nachlässigkeiten leisteten und dies korrigieren wollten, fand München so kaum ins Spiel. Die Eisbären dagegen waren aufmerksam und sehr präsent. „Wir haben einen guten Job gemacht, sind in die Zweikämpfe gegangen und wollten den Puck“, sagte Patrice Cormier.

Zwei Vorlagen trug der Mittelstürmer zum Erfolg bei, zweimal traf Yannick Veilleux anschließend (10./30.). Nach dem 2.0 durch Zach Boychuk (19.) kam München durch Austin Ortega in doppelter Überzahl kurz heran (23.). Doch Marcel Noebels nutzte einen Fehler von Torwart Mathias Niederberger hinter dem Tor umgehend zum 3:1 (24.). Die spielfreudigen Eisbären bestimmten die Partie nach dem 4:1 ohne Schwierigkeiten, Blaine Byron (53.) und Boychuk (56.) erhöhten gegen in dieser Form unbekannte Gäste (6:2, Marcus Eisenschmid, 57.).

