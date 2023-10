Eisbären Berlin - Straubing Tigers: Rekordmeister missachtet Worte des Trainers

Berlin. Ein Trainer kennt die Dinge, die in den Köpfen von Spielern ablaufen. Er weiß, dass sie dazu neigen, es ein bisschen leichter zu nehmen, wenn sich alles fügt. Deshalb mahnt ein Coach auch gern in solchen Situationen. So wie Serge Aubin das vor dem Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für angemessen hielt. Der Trainer der Eisbären Berlin tat gut daran, denn sein Team zeigte gegen die Straubing Tigers eben jene Tendenzen, die er nicht sehen wollte.

Vier Partien lang hatte der Rekordmeister in der Fremde eine Linie durchgezogen, sich mit vier Siegen an die Spitze der Tabelle gespielt. Im Heimduell mit dem Zweiten aus Niederbayern aber war es mit der Linie nicht mehr weit her. Die zuletzt starke Defensive wurde brüchig, aber vor den 13.823 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena reichte es nach großem Kampf dennoch zu einem 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Und dazu, die Tabellenführung zu verteidigen.

Dass die Partie die Eisbären mehr fordern würde als die jüngsten Auftritte, deutete sich früh an. Zwar traf Frederik Tiffels im ersten Überzahlspiel nach schöner Vorarbeit von Patrice Cormier per Rückhandpass zur Führung (9.). Doch die selbstbewussten Tigers antworteten schnell durch Philip Samuelsson (11.) – ohne große Gegenwehr in der Defensive.

Ungewohnte Fehler in der Defensive der Eisbären

Die Arbeit in der Abwehr hatte die Berliner zuletzt ausgezeichnet, so sollten sie weitermachen, lautete der ausdrückliche Wunsch des Trainers. Doch auch nach dem 2:1 durch Ty Ronning nach langem Pass von Kai Wissmann (14.) bekam der EHC das Spiel nicht unter Kontrolle. Einerseits war Straubing sehr aggressiv in den Zweikämpfen, andererseits ließen die Eisbären ihnen zu viel Raum, verteidigten nicht konsequent. Matt Bradley (21.) und Tim Brunnhuber (23.) drehten daher ohne Schwierigkeiten mit ungehinderten Schüssen die Partie.

Das reizte den Rekordmeister, die Eisbären forcierten das Tempo. Sie wollten Druck aufbauen und kamen auch zu Chancen durch Tobias Eder (24.) und Cormier (36.). Doch es ging sehr wild zu, eher impulsiv als nach System. Und die Abwehrarbeit blieb fahrig. Straubinger Strafzeiten begünstigen die Berliner Offensive, aber die Gäste waren im 500. DEL-Spiel von Eisbären-Stürmer Marcel Noebels hartnäckig – bis Noebels zehn Sekunden vor dem Ende zum Ausgleich traf. Die Niederlage aber folgte im Penaltyschießen nach Brunnhubers zweitem Treffer.

