Eisbären Berlin lassen auch Wolfsburg keine Chance

Tabellenführung Eisbären Berlin stürmen in Wolfsburg an die Spitze

Berlin. Die beliebteste Reise ist bei den meisten Fans der Eisbären Berlin die nach Wolfsburg. Einen kürzeren Weg zu einem Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gibt es für die Hauptstädter schließlich nicht. Doch so richtig Spaß hat es dem Berliner Anhang in Niedersachsen zuletzt nicht mehr gemacht, schlechte Bedingungen für und ein repressiver Umgang mit Gästefans bewog am Sonntag einen Großteil der EHC-Fans, lieber daheim zu bleiben.

Der Spielfreude der Mannschaft von Trainer Serge Aubin tat dies keinen Abbruch. Zum dritten Mal in dieser Woche musste der Rekordmeister in fremder Halle antreten – und zum dritten Mal sammelten die Berliner drei Punkte ein. Dem 8:2 in Iserlohn und dem 5:2 in Köln folgte nun bei den Grizzlys ein 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Insgesamt war es vierte Sieg in Serie für die Eisbären, mit dem sie auch die Tabellenführung übernahmen.

Erstes DEL-Tor für Eisbären-Stürmer Eric Hördler

Die Partie lief zunächst nicht nach dem Geschmack der Berliner. Zwar traf Ty Ronning (3.) früh zur Führung, danach aber gerieten die Eisbären oft in Unterzahl. Statt ins Spiel zu finden, mussten sie viele Angriffe der Gastgeber abwehren. Auch zu Beginn des zweiten Drittels stand der EHC stark unter dem Druck der Wolfsburger, die am Freitag Mannheim bezwungen hatten (2:1).

In der schnellen, intensiven Partie fanden die Berliner aber immer mehr Zugriff auf das Spiel. Bei angezeigter Strafe für Wolfsburg erhöhte Eric Mik auf 2:0 (31.), wenig später traf Marcel Noebels zum 3:0 (34.). „Wir haben mehr gegengehalten und unsere Chancen genutzt“, sagte Verteidiger Marco Nowak, der für den angeschlagenen Manuel Wiederer wieder ins Team rückte. In Unterzahl erzielte Tobias Eder sogar das 4:0 (41.), während die Wolfsburger keinen Weg durch die starke Berliner Defensive fanden. Dafür markierte der 19-jährige Eric Hördler noch seinen ersten DEL-Treffer beim 5:0 (56.).

