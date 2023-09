Eisbären Berlin kassieren in Mannheim erste Niederlage

Mannheim/Berlin. Sie erhöhten den Druck in den letzten Minuten noch einmal, deckten das Mannheimer Tor mit Schüssen ein. Doch die erste Niederlage der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vermochten die Eisbären Berlin nicht zu vermeiden. Im hochklassigen Spitzenspiel bei den Adlern Mannheim unterlag der Rekordmeister nach drei Erfolgen zum Auftakt mit 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). „Man hat gesehen, dass zwei Top-Mannschaften aufeinander getroffen sind. Es war ein Spiel auf Messers Schneide“, sagte EHC-Stürmer Marcel Noebels.

Mannheim war bislang daheim ungeschlagen in der noch jungen DEL-Saison – und diesbezüglich wollten die Kurpfälzer auch keine Zweifel aufkommen lassen. Sie gingen mit riesigem Schwung in dieses Duell zweier alter Rivalen, was die Eisbären zunächst einmal in die Defensive versetzte. Maximilian Eisenmengers Treffer (3.) konnte Zack Boychuk zwar umgehend kontern (4.), doch die erste Unterzahlsituation endete gleich mit dem nächsten Gegentor durch Matthias Plachta (6.).

Boychuk und Ronning treffen für die Eisbären Berlin

Dieser ereignisreiche Start setzte sich zwar nicht in Toren fort, die Partie aber hatte es in sich. Die hohe Qualität der Adler zeigte sich immer wieder, sie erzeugten viel Druck, erarbeiteten sich einige große Chancen. Die Eisbären standen dem nur wenig nach, brachten sehr viel Intensität in ihr Spiel. Beide Kontrahenten gaben dem Gegner nur wenig Zeit und Platz, agierten sehr hart in den Zweikämpfen. Hin und wieder entsprechend der Bedeutung dieses Klassikers mit etwas zu viel Emotionen. Für die Berliner wirkte sich das nachteilig aus, Yannick Veilleux musste nach einem Faustkampf mit Adler-Kapitän Dennis Reul verletzt in der Kabine bleiben.

Aus selbiger kamen die Eisbären allerdings sehr aufmerksam zum zweiten Drittel. In der offensiven Zone eroberten sie den Puck, Ty Ronning schloss zum 2:2 ab (21.). Anschließend verbrachten die Berliner mehr Zeit im Angriff, ohne dabei aber viel Zwingendes zu erzeugen. Allgemein rieben sich die Kontrahenten mit harter Verteidigungsarbeit gegenseitig auf, durch die hohe Laufbereitschaft ergaben sich zudem wenig Verschnaufpausen.

Eine Unachtsamkeit im Spielaufbau brachte den EHC allerdings zum dritten Mal in Rückstand, Jyrki Jokipakka traf (36.). Diesmal gelang es jedoch nicht, erneut zu egalisieren. Zwar investierten die Berliner viel im letzten Abschnitt und hatten gute Chancen. Doch in die Schlussoffensive des EHC traf Kris Bennet (59.) zum 2:4 in leere Berliner Tor und entschied die Partie.

