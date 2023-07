Die Eisbären Berlin müssen zweimal sonnabends ran

Berlin. Nach zwei Jahren mit einigen ungewohnten Anpassungen kehrt eine gewisse Normalität ein in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Die durch Corona bedingte Aufstockung ist beendet, statt 15 Klubs treten in der neuen Saison wie über viele Spielzeiten gewohnt wieder 14 Mannschaften in den Wettstreit um die deutsche Meisterschaft. Ohne Aufsteiger diesmal, weil der Meister der DEL2 (Ravensburg) sich nicht um eine Lizenz beworben hatte.

Deshalb sind auch die Augsburger Panther, die als 14. der vergangenen Spielzeit hätten absteigen sollen, dabei in der Jubiläumssaison der DEL, die am 14. September mit der Partie von Titelverteidiger München gegen Düsseldorf zum 30. Mal startet. Für den Rekordmeister der Eliteliga bringt diese besondere Saison zunächst einmal besondere Umstände mit sich. In den ersten zehn Spieltagen absolvieren die Eisbären Berlin lediglich drei Heimspiele.

Eisbären Berlin müssen anfangs viel auswärts ran

Immerhin startet der EHC am 15. September daheim mit einem Spiel gegen den ERC Ingolstadt. Es folgen vier Auswärtsauftritte, ein Heimspiel gegen Nürnberg und anschließend wieder drei Auswärtsspiele. „Wir freuen uns natürlich besonders, mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit zu starten. Wir möchten gemeinsam mit unseren Fans ein großes Eishockeyfest feiern“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer, der ein spannendes Team mit einigem Potenzial zusammengestellt hat.

Die Hauptrunde beinhaltet diesmal 52 Spieltage und wird am 8. März beendet. Im Fall der Eisbären mit einem Heimauftritt gegen Bremerhaven. Bis dahin bietet die DEL ihren Fans erstmals auch geplant Punktspiele am Sonnabend an. Vier Partien sind auf den ungewöhnlichen Tag gelegt worden. „Wir sehen das als zusätzlichen Service für alle Eishockey-Fans“, erklärt Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb der DEL. Zwei dieser Spiele haben die Eisbären erwischt: am 23. Dezember in der Mercedes-Benz Arena gegen Nürnberg und am 30. Dezember in Ingolstadt (jeweils 16.30 Uhr).

Die Vorbereitung der Eisbären, die ihren Kader für den Auftakt beisammen haben, auf die Saison beginnt Anfang August und umfasst insgesamt sieben Testspiele. Eines davon wird auch in Berlin stattfinden (27. August gegen Sparta Prag), alle anderen Partien sind auswärts.

