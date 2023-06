WM-Held Wissmann kommt zu den Eisbären Berlin

Berlin. Die Woche nach der Weltmeisterschaft hat es in sich bei den Eisbären Berlin. Der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) präsentiert schon den dritten neuen Spieler binnen drei Tagen. Wie bereits angekündigt nehmen die Berliner den Verteidiger Kai Wissmann unter Vertrag, der mit der Nationalmannschaft gerade in Finnland WM-Silber gewonnen hat.

Der 26-Jährige ist damit der zweite Rückkehrer bei den Eisbären. Wie Mittelstürmer Blaine Byron (nach Schweden) war Wissmann vergangenen Sommer nach der Meisterschaft mit dem EHC ausgezogen, um sein Glück im Ausland zu versuchen. Eine starke WM brachte ihm einen Vertrag bei den Boston Bruins in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL ein.

Eisbären-Verteidiger mit starker WM-Leistung

Doch das Abenteuer verlief nicht nach Wunsch, Wissmann musste in der zweiten Liga beim AHL-Farmteam Providence auflaufen, war zudem verletzt und absolvierte weniger als Hälfte aller Partien. Bei der jüngsten WM lieferte er mit neun Punkten (1 Tor/8 Vorlagen) wieder eine starke Vorstellung ab und sammelte in zehn Partien ebenso viele Zähler wie in der ganzen Saison in Providence. Gemeinsam mit Klubkollege Jonas Müller bildete Wissmann eines der besten Defensiv-Paare des Turniers.

„Es fühlt sich für mich an, wie heimzukommen“, sagt Wissmann zu seinem Wechsel. Schon von 2014 an spielte er beim EHC, begann damals mit 15 Jahren im Nachwuchs der Berliner und wurde zu einer wichtigen Stütze des Teams. Sein Abgang war wie der von Byron nicht zu kompensieren für die Berliner, die sich nun umso mehr über die Rückkehr freuen.

Wissmann ist der zehnte Zugang der Eisbären Berlin

Das alte Umfeld begleitete den Abwehrspieler auch in Nordamerika. „Während meiner Zeit in der AHL habe ich immer mehr bemerkt, wie sehr mir die Stimmung in den verschiedenen DEL-Arenen fehlt“, so der in Schwenningen geborene Profi, der bei der WM als einer der drei besten Spieler des DEB-Teams ausgezeichnet wurde.

Mit dem zehnten Zugang ist die Abwehr der Eisbären jetzt sehr gut aufgestellt. „Er gehört zu den deutschen Top-Verteidigern, das hat er auch bei WM bewiesen. Daher sind wir froh, ihn wieder in unserer Mannschaft zu haben“, so Sportchef Stéphane Richer, dem nur noch ein Torwart (mutmaßlich Jake Hildebrand) fehlt, um das Plansoll des Kaders für den Trainingsstart Anfang August zu erreichen.

