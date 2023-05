Offensive: Ty Ronning kommt aus Ingolstadt zu den Eisbären Berlin

Berlin. Einen Tag nach dem achten Zugang (Frederick Tiffels) präsentieren die Eisbären Berlin bereits den neunten Neuling für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Rekordmeister holt den US-Amerikaner Ty Ronning, der gerade mit dem ERC Ingolstadt im Finale gegen RB München stand und Vizemeister wurde.

„Ty Ronning wird viel Kreativität in unser Spiel bringen. Er ist ein starker Flügelstürmer, der in seiner Zeit in Ingolstadt zu überzeugen wusste“, so Eisbären-Sportchef Stéphane Richer. Der 25-jährige Ronning kam Ende Januar nach Ingolstadt und in 29 Partien auf elf Tore sowie zehn Vorlagen.

Stürmer mit viel Kreativität kommt zu den Eisbären Berlin

Nach dem jungen Torhüter Jonas Stettmer ist Ronning bereits der zweite Profi, der vom ERC an die Spree wechselt. Ronning, der auch die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, ist ein schneller, kreativer Flügelspieler, der viel Schwung in den Angriff bringen kann.

