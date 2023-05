Eisbären Berlin holen WM-Helden ins Team

Frederik Tiffels wird in München am Flughafen mit Medaille empfangen – und kommt bald nach Berlin zu den Eisbären.

Berlin. Der Mann, der Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Finnland mit seinem Tor in der Verlängerung ins Finale geschossen hat, heuert zur neuen Saison bei den Eisbären Berlin an. Stürmer Frederik Tiffels wechselt von Red Bull München in die Hauptstadt und wird der achte Zugang des Rekordmeisters der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Der 28-Jährige gehört zu den Silberhelden von Tampere, trug drei Treffer und drei Vorlagen zum herausragenden Auftreten der deutschen Nationalmannschaft bei der WM bei. Sein Tor gegen die USA in der Overtime des Semifinals (4:3) brachte dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) den größten Erfolg seit 70 Jahren. Mit München wurde Tiffels zuvor deutscher Meister.

Torwart und Verteidiger sollen noch kommen bei den Eisbären Berlin

„Frederik ist eine absolute Verstärkung für unsere Offensive. Er gehört zu den besten Angreifern der DEL und hat seine Klasse auch bei der Weltmeisterschaft unter Beweis gestellt. Darüber hinaus sind wir natürlich sehr glücklich, einen weiteren deutschen Nationalspieler in unseren Reihen zu haben“, so EHC-Sportdirektor Stéphane Richer.

Mit Tiffels ist der Angriff der Berliner vorerst komplett. „Die Entscheidung für die Eisbären fiel mir leicht, unser Team wird so aufgestellt, dass wir um den Titel mitspielen werden“, so der Flügelspieler, der sich längerfristig an den Klub gebunden hat. Zur Umsetzung der Pläne fehlen bei den Berlinern vorerst nur ein Torwart und ein Verteidiger, mit Jake Hildebrand und Kai Wissmann gibt es für beides Kandidaten. Doch Wissmann spielte erneut eine sehr starke WM, was wieder Interesse aus Nordamerika schüren könnte, von wo die Berliner ihn nach einem Jahr zurückholen wollen.

