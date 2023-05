Eisbären Berlin sichern sich nächstes Talent

Berlin. Zwar geht es vordergründig darum, die Eisbären Berlin mit starken Spielern für zentrale Rollen auszustatten. Doch auch den Nachwuchs wollen die Berliner nicht außen vor lassen. Deshalb ist der sechste Zugang mit dem Blick auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein junger Spieler. Der 20-jährige Michael Bartuli wechselt zum Rekordmeister.

Ein wenig Erfahrung in der DEL konnte der Stürmer bereits sammeln, lief in sieben Partien für die Kölner Haie auf. Vergangene Saison aber verbrachte der gebürtige Hamburger komplett beim Zweitligisten Bad Nauheim. „Er ist ein junger Stürmer, in dem wir viel Potenzial sehen“, so EHC-Sportdirektor Stéphane Richer.

Eisbären-Vorbereitung beginnt im August

Die Berliner statten ihn mit einer Förderlizenz aus, mit der er überwiegend in Weißwasser beim Kooperationspartner spielen dürfte. Also ebenso wie Torwart Jonas Stettmer (21), den die Eisbären gerade vom Vize-Meister Ingolstadt holten. „Ich bin sehr dankbar, dass die Eisbären mir die Möglichkeit geben, mich in der höchsten deutschen Eishockeyliga zu beweisen und weiterentwickeln zu können“, so Bartuli.

Wie viele Einsätze in der DEL möglich sind, hängt auch davon ab, wie sich der Zugang in der Vorbereitung präsentiert. Die beginnt Anfang August und wird sich diesmal mehr in der Hauptstadt abspielen angesichts der Tatsache, dass der EHC aufgrund der schwachen Saison nicht in der Champions Hockey League mitwirken darf.

Mehr über die Eisbären Berlin lesen Sie hier.