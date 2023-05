Eisbären Berlin machen Klublegende Rankel zum Co-Trainer

Berlin. Neu ist er bei den Eisbären Berlin nicht, ganz im Gegenteil. André Rankel spielte 17 Jahre für den Rekordmeister, gewann sieben Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), war über Jahre der Kapitän des Teams. Auch in den vergangenen Jahren stand der 37-Jährige viel auf dem Eis, allerdings als Trainer. Nun statten die Eisbären den ehemaligen Profi mit einem Vertrag aus und machen ihn offiziell zum Development- und Assistant-Coach, wie es so schön heißt.

Mit anderen Worten, Rankel wird Assistent von Cheftrainer Serge Aubin und ergänzt das Team, zu dem auch Co-Trainer Craig Streu gehört. Schon in den vergangenen beiden Saisons half der frühere Stürmer oft aus, kümmerte sich viel um junge Spieler. „André Rankel verkörpert die Eisbären Berlin. Es war immer unser Plan, dass André den Eisbären auch nach seiner Spielerkarriere erhalten bleibt“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer.

Eisbären-Kapitän Rankel beendete 2020 die Karriere

Nach dem Karriereende 2020 widmete sich Rankel seiner Ausbildung, war in diesem Rahmen oft bei den Eisbären und sammelte praktische Erfahrung beim Coaching. „Mein Ziel ist es, mein Wissen und meine Erfahrung aus meiner langjährigen Spielerlaufbahn an das Team und vor allem an die jungen Spieler weiterzugeben“, sagt Rankel, der seine gesamte Profikarriere in der DEL bei den Berlinern absolvierte. Mit 247 Toren ist er bester Torjäger des Klubs in der Nachwendezeit.

Vorerst ist der Kontrakt von Rankel auf zwei Jahre angelegt. Neben der Spielerentwicklung gehört auch das Scouting von Talenten zu seinen Aufgaben sowie die Unterstützung des Trainerstabs der höchsten Nachwuchsmannschaft der Berliner in der DNL.

