NHL-Erfahrung: Eisbären Berlin holen Neuling mit Potenzial

Lean Bergmann besitzt viele Vorzüge, die ihn schon in die NHL brachten. Bei den Eisbären Berlin will er jetzt wieder durchstarten.

Berlin. Während die Konkurrenz aus Mannheim und München zuletzt einige namhafte Zugänge präsentierte, ließen sich die Eisbären Berlin etwas mehr Zeit mit der Bekanntgabe ihrer Kaderplanungen. Trotz des frühen Saisonendes vor dem Play-off in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schon Anfang März standen bislang nur vier neue Spieler für das Team fest. Seit Mittwoch sind es nun fünf: Lean Bergmann wechselt zum Rekordmeister.

„Er wird unserer Offensive noch mehr Qualität und Tiefe verleihen. Lean ist ein harter Arbeiter sowie ein offensiv starker und körperlich präsenter Spieler, der sehr gut nach Berlin und in unser Spielsystem passt“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer, der den Stürmer aus Mannheim in die Hauptstadt holt.

Junger Eisbären-Zugang mit NHL-Erfahrung

Bergmann war lange ein großes Versprechen im deutschen Eishockey, der 24-Jährige ging früh nach Schweden, versuchte sich im Nachwuchs auch in den USA und wechselte nach einer starken Saison bei seinem Heimatklub Iserlohn sogar in die nordamerikanische NHL, wo er 13 Partien für die San Jose Sharks absolvierte. Die Adler holten ihn zurück, dort aber lief es zuletzt weniger gut. Eine Herzmuskelentzündung nach Olympia und eine private Angelegenheit in der Familie machten das vergangene Jahr für ihn sehr schwierig,

In Berlin will er Angreifer wieder durchstarten in einem neu sortierten Team, das mit großen Ambitionen in die nächste Saison geht. „Die Verantwortlichen haben von Beginn an großes Interesse gezeigt und mich ihr Vertrauen spüren lassen, sodass wir uns schnell einig wurden“, so Bergmann, der nach den Stürmern Tobias Eder (Düsseldorf) und Blaine Byron (Oskarshamn/Schweden) sowie dem Verteidiger Ben Finkelstein (Wien) und Torhüter Jonas Stettmer (Ingolstadt) der fünfte Neue ist.

