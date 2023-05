Eisbären Berlin: Das Ausmisten geht weiter

Berlin. Die Umgestaltung des Kaders der Eisbären Berlin schreitet unaufhaltsam voran. Zwar lässt der nächste Zugang noch auf sich warten, doch der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zeigt einmal mehr, dass er es ernst meint und nach dem Desaster der Vorsaison nicht einfach so weiter machen möchte wie zuvor. Deshalb wurde nun auch der Vertrag mit Top-Stürmer Matt White aufgelöst.

Nach Kevin Clark (35), der nach Düsseldorf wechselte, ist der Amerikaner schon der zweite Profi, dessen Zeit in der Hauptstadt vorfristig endet. Drei Jahre war der 33-Jährige in Berlin, hatte maßgeblichen Anteil an zwei Meisterschaften mit 74 Toren und 99 Vorlagen. „Solche Triumphe verbinden für immer“, so EHC-Sportdirektor Stéphane Richer.

Auch Grenier könnte die Eisbären noch verlassen

Allerdings sank die Zufriedenheit des Angreifers offenbar in der vergangenen Spielzeit, die erstmals seit 22 Jahren ohne Play-off-Teilnahme blieb. White wirkte in seinem Spiel nicht immer so intensiv wie gewohnt. Außerdem entwickelten sich in der Kabine wohl einige Dissonanzen, die für Schwierigkeiten sorgten.

Dass etwas nicht stimmte im Verhältnis mit dem Klub, deutete sich an, als White sich nach der Saison mehr oder minder deutlich via Social Media bereits von den Berlinern verabschiedete und für ein wenig Verwunderung sorgte bei den Verantwortlichen. Die haben sich nun entschieden. „Mit Blick auf die Ausrichtung der Mannschaft wurde Matts Vertrag im beiderseitigen Einverständnis aufgelöst“, so Richer, der jetzt insgesamt elf Abgänge zu verzeichnen hat.

Damit ist nun mehr Platz für den Neuaufbau des Teams, in Alexandre Grenier steht sogar ein weiterer Profi mit Vertrag zur Disposition. Bislang wurden die beiden Stürmer Tobias Eder (Düsseldorf) und Blaine Byron (Oskarshamn/Schweden) sowie der Verteidiger Ben Finkelstein (Wien) verpflichtet.

