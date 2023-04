Mit 66 ist Schluss: Trainerlegende Don Jackson nimmt Abschied

Berlin/München. Was als nächstes kommt, weiß Don Jackson schon genau. Er will in die Heimat fliegen, nach Kansas. „Dann werde ich meine Enkel schnappen und mit ihnen in den Park gehen. Nachdem ich meine Frau geküsst habe.“ In dieser Phase seines Lebens sei das genau das Richtige, fügte er hinzu. In den Worten des 66-Jährigen war eine große Sehnsucht zu vernehmen. „Es ist toll, mehr Zeit zu Hause zu verbringen“, sagte der US-Amerikaner.

Fast 20 Jahre spielte sich das Leben von Jackson überwiegend in Europa ab. Dabei wurde er in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unstrittig zu einer Legende. Kein Trainer stand so oft dort hinter der Bande (1072 Spiele), kein Coach sammelte so viele Titel ein. Nach der neunten Meisterschaft, die er am Sonntag mit Red Bull München feierte, gab Jackson nun seinen Entschluss bekannt, sich zurückzuziehen.

Schon länger hatte sich der Trainer mit diesem Gedanken befasst, der Moment der Verkündung wurde dennoch zu einem voller Ergriffenheit. „Es war eine einfache Entscheidung für mich, aber eine emotionale“, sagte Jackson. Die Stimme stockte dabei, die Augen glitzerten glasig. Auch Münchens Manager Christian Winkler konnte und wollte seine Emotionen nicht verstecken.

Einstieg in die DEL über die Eisbären

Wie es so üblich ist an solchen Tagen, wurden viele Erinnerungen wach. Dabei zeigte sich einmal mehr die Art von Jackson, die ihm überall so viele Sympathien einbrachte. Er bedankte sich bei etlichen Weggefährten, musste immer wieder Schlucken. „Ich hatte das Glück, für Organisationen zu arbeiten, die gute Spieler geholt haben. Die Titel sind dann einfach passiert“, sagte Jackson, der sich nie irgendwo in den Vordergrund schob, sich immer als Teil des Ganzen betrachtet hat.

Sein Einfluss war dennoch weit größer, als er ihn selbst darstellt. Jackson verstand es, sein Wissen zu vermitteln, das sich aus einer erfolgreichen Spielerkarriere speiste. An der Seite von Wayne Gretzky gewann der Verteidiger einst den Stanley Cup mit Edmonton in der nordamerikanischen NHL. Als diese 2004/05 wegen eines Lockouts nicht spielte, schaute sich der mittlerweile als Trainer aktive Jackson in Europa um. Sein alter Mentor Pierre Pagé nahm ihn im Februar 2005 zunächst als Berater bei den Eisbären Berlin auf. „Der Rest ist Geschichte“, so Jackson.

Fünf Meisterschaften mit den Eisbären Berlin

Er half mit, die Eisbären zum ersten Titel zu führen. Ging zwei Jahre nach Düsseldorf, kehrte anschließend für sechs Jahre nach Berlin zurück und gewann fünf Meistertitel. Nach einem Jahr in Salzburg folgte er erneut Pierre Pagé nach und übernahm München. „Für alles, was wir sind, hast du die Basis gelegt“, schluchzte Winkler nach vier Meisterschaften mit RB. „Don trainierte nicht nur die Spieler, er trainierte die Menschen“, sagte der frühere Eisbären-Klubchef Peter John Lee.

Jackson etablierte in der DEL einen neuen Stil, ein aggressives Eishockey, das durch offensive Kraft darauf ausgerichtet ist, Spiele zu dominieren. Mit seiner schüchternen, manchmal etwas schrulligen Art als Mensch wirkte er hin und wieder etwas skurril. Doch das Ruhige, das Nahbare verband ihn stets eng mit den Profis. Aus dieser Mischung entstand sein unglaublicher Erfolg.

Die Fußstapfen sind groß für denjenigen, der nun in München übernimmt. Toni Söderholm, der frühere Bundestrainer, soll es werden. Doch dazu äußerte sich Winkler ausweichend: „Ich glaube, heute ist der Tag, wo sich alles um Don Jackson drehen sollte.“ In jedem Fall wird Jackson für seinen Nachfolger da sein, denn in Zukunft soll er die Red-Bull-Trainer beraten. Aber meist von zu Hause.

