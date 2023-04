Eisbären Berlin verpflichten Zugang mit Überraschungseffekt

Berlin. Der nächste Neue bei den Eisbären Berlin ist da. Der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sicherte sich die Dienste von Verteidiger Ben Finkelstein. Der US-Amerikaner ist der dritte Zugang für die neue Saison bei den Berlinern.

Die Verpflichtung eines Verteidigers ist durchaus überraschend, haben die Berliner doch dort bislang keine Abgänge und stehen zudem in Verbindung mit dem früheren EHC-Verteidiger Kai Wissmann. Offen ist bislang allerdings, ob Kapitän Frank Hördler (38) seine Karriere weiter fortsetzt.

Verteidiger soll Eisbären mehr Offensivkraft geben

Was Finkelstein für die Berliner interessant macht, formuliert Sportdirektor Stéphane Richer so: „Er ist läuferisch sehr stark und kann auch in Überzahl eingesetzt werden. Er hat einen gefährlichen Schuss und keine Probleme mit viel Eiszeit.“ Der Anteil der Abwehrspieler an der Punkteproduktion war zuletzt eher gering. Von Finkelstein erhoffen sich die Berliner mehr Offensivkraft.

Zuletzt war der Verteidiger für die Vienna Capitals im Einsatz und markierte in 25 Partien 25 Punkte (10 Tore, 15 Vorlagen). Zuvor spielte der 25-Jährige meist in der dritten nordamerikanischen Liga, wo er ebenfalls viele Zähler sammelte. Nach Wien wechselte Finkelstein während der vergangenen Spielzeit. „In seiner ersten Saison in Europa hat er alle von seinen offensiven Fähigkeiten überzeugt“, so Richer.

