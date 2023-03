Die Eisbären Berlin verpassen das Pre-Play-off

Berlin. Die Gesänge auf den Rängen klangen immer heiserer, sie waberten zwar weiter durch die Arena, aber ihnen fehlte die Überzeugung. Das Ergebnis der Eisbären Berlin kurz vor Schluss wies den Weg in eine lange Pause, es hatte nicht den Anschein, als könnte der Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch die drei Punkte realisieren, die nötig gewesen wären, um vielleicht noch etwas weiterzuspielen. Als sie alles riskierten, den Torwart für einen weiteren Feldspieler herausnahmen, kam die Gewissheit.

Die Eisbären versäumten es nicht nur, drei Punkte zu holen, sie unterlagen den Schwenninger Wild Wings letztlich sogar nach Penaltyschießen 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) und verpassten den wichtigen zehnten Platz. Erstmals seit 2001 findet damit ein Play-off in der DEL ohne die Berliner statt. Sie kämpften zwar in der letzten Phase der Hauptrunde, konnten die vielen schwachen Auftritte der ersten Monate aber nicht mehr korrigieren und wurden nach 56 Partien nur Elfter.

Die Fans zogen zum Abschluss der Hauptrunde noch einmal alle Register. Vertreter des Anhangs schwenkten ausnahmsweise vor Spielbeginn Fahnen auf dem Eis, Fanclubs schickten ein paar Abgesandte, die Spalier standen. In der Stehplatzkurve wurde mittels Pappen erst alles in blau, rot, weiß verwandelt, anschließend ein Riesenbanner mit einem Eishockeyspieler hochgezogen. Viel Pathos für einen besonderen Nachmittag.

Fans der Eisbären Berlin machen enorm Stimmung

An dem viele Fans der Berliner es auch mit dem Team hielten, das die Eisbären am Freitag noch mit 4:3 bezwungen hatten. Sie drückten die Daumen doppelt, für drei Punkte der Eisbären, für einen Sieg der Augsburger Panther. Die traten in Frankfurt an, wahrscheinlich vorerst zum letzten Mal als Mitglied der DEL. Denn für den 14. der Tabelle ist der Abstieg in die DEL2 vorgesehen. Doch ein letzter Sieg hätte den Eisbären die Tür zum Pre-Play-off geöffnet.

Eine Konstellation, die den Blick auf den Rängen immer wieder auf das Handy lenkte zwischen den intensiven Phasen des Anfeuerns. Die großartige Stimmung trieb die Eisbären förmlich an, sie hetzten über das Eis auf der Jagd nach dem ersten Treffer, der vielen etwas Erleichterung verschafft hätte. Doch während die Löwen in Frankfurt früh in Führung gingen und die geringen Aussichten für die Berliner weiter schmälerten, endete deren Dynamik meist vor dem Tor der Wild Wings.

Eisbären liegen zwischenzeitlich auf Platz zehn

Der Druck der Eisbären genügte nicht, um die Schwarzwälder vor Probleme zu stellen. Zwar lief die Partie weitgehend in eine Richtung, doch die entscheidenden Pässe waren zu ungenau, die Schüsse nicht gefährlich genug. Das Anlaufen des EHC wirkte zunehmend verzweifelt. Doch immerhin auf den Rängen wuchs die Hoffnung dennoch ein wenig, denn Augsburg glich noch im ersten Drittel aus in Frankfurt.

Der Eishockeygott spielte mit den Gefühlen der Berliner – und er hatte noch mehr vor. Er strapazierte die Nerven aller bis aufs Äußerste. Schwenningen kam besser in die Partie, was für das Vorhaben des EHC mehr Risiken barg, aber auch Räume öffnete für die Angriffe. Als Alex Grenier gemeinsam mit Matt White loszog, hatte Letzterer viel Platz und traf zum 1:0 (30.). In diesem Moment waren die Berliner tatsächlich virtuell auf Platz zehn. Gut eine Minute später stürmte Giovanni Fiore auf das Tor der Wild Wings und verwertete im Fallen seinen eigenen Rebound zum 2:0 (31.).

Der Jubel in der mit 14.200 Zuschauern ausverkauften Mercedes-Benz Arena war bei den Treffern schon riesig. Wenig später nahm er sogar noch zu, als das Ergebnis aus Frankfurt auf dem LED-Würfel der Halle eingeblendet wurde: 1:2. Doch die Löwen glichen schnell wieder aus. Die endgültige Entscheidung über den Einzug in das Pre-Play-off musste also im allerletzten Drittel der Hauptrunde fallen. Vielleicht sogar noch ein bisschen später.

Clarks Treffer kommt zu spät für die Eisbären Berlin

Zunächst deshalb, weil der dritte Abschnitt in Frankfurt deutlich später als in Berlin begann. Allerdings gaben die Eisbären den Gästen immer mehr Raum, hatten Mühe, der Intensität der Wild Wings genügend Entschlossenheit entgegenzusetzen. Schwenningen wurde immer unangenehmer, bis Carl Neill schließlich den Ausgleich erzielte (48.) – und die Berliner den Platz im Pre-Play-off damit selbst aus der Hand gaben.

Die Reaktion der Eisbären blieb nicht aus, sie drängten nun nach vorn. Sie wurden wild und stürmisch, aber konnten sich nicht durchsetzen. Erst nach dem 2:3 durch Ken-André Olimb (59.) glich Kevin Clark aus. Die Verlängerung war damit Makulatur, Platz zehn nicht mehr zu erreichen – und der Blick nach Frankfurt hinfällig.

