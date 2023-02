Die Eisbären Berlin sind zurück im Spiel

Berlin. Viele Anläufe scheiterten in dieser Saison, weshalb zuletzt alles schon verspielt schien. Doch am Sonntag stieg die Stimmung in der Mercedes-Benz Arena noch einmal, die Fans vergaßen alle Verbitterung, sahen eine gute Show der Eisbären Berlin, sahen wieder Möglichkeiten, sie feierten.

Eine starke Leistung gegen den ERC Ingolstadt, das 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). Sie feierten, dass der Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch einmal zurück im Spiel ist und in der letzten Woche der Hauptrunde um das Pre-Play-off kämpfen kann. „Die Spieler haben heute den Preis bezahlt, wir haben getan, was wir tun mussten“, sagt Trainer Serge Aubin.

Dass es ein guter Tag für die Eisbären werden könnte, zeichnete sich bereits am Nachmittag ab. Iserlohn und Schwenningen lieferten die perfekte Vorlage. Mit 3:2 setzten sich die Roosters durch gegen die Wild Wings, überholten sie in der Tabelle und liegen als Elfter (73 Zähler) nun einen Punkt hinter den Löwen Frankfurt (74), die spielfrei hatten. Den Eisbären eröffnete sich also die Chance, mit Schwenningen auf Platz zwölf gleichzuziehen nach Punkten (71) und damit eine interessante Konstellation zu kreieren. Als 13. der Tabelle wären sie mit nur drei Punkten Rückstand auf Frankfurt und den letzten Pre-Play-off-Platz in die letzten drei Spiele gegangen.

Eisbären Berlin werden für ihren Mut belohnt

Doch solch theoretische Gedanken wurden in der Praxis von den Eisbären in dieser Saison oft widerlegt. Meist kamen in den wichtigen Momenten der Aufholjagd der vergangenen Wochen eher ernüchternde Ergebnisse zustande. Die große Hypothek der schlechten ersten Monate ließ sich dadurch kaum abtragen. Allerdings blieben die Berliner hartnäckig, fanden immer wieder neuen Mut und konnten mit dem Sieg am Freitag in Mannheim (5:2) dank der Patzer der Konkurrenz den Anschluss herstellen.

Die Leistung bei den Kurpfälzern ließ Trainer Aubin mit derselben Aufstellung in die Partie gegen den Zweiten aus Ingolstadt vor 12.992 Zuschauern gehen. Während die Adler zuletzt schwächelten, bestechen die Oberbayern durch Konstanz und Offensivkraft. Auch in Berlin spielten Ingolstadt gleich ordentlich mit, wartete nicht ab, sondern wollte die Partie bestimmen. Doch ebenso zeigten die Eisbären diesbezüglich Ambitionen.

Eisbären Berlin sind effizienter als Ingolstadt

Das machte das Spiel schnell, doch keines der Teams kam dabei gefährlich vor das Tor. So war es auch beim flotten Vorstoß von Leonhard Pföderl, der über die rechte Seite anlief und auf Höhe der Torlinie abzog. Aus spitzestem Winkel also, doch die Scheibe landete zum 1:0 im Netz (12.). Ingolstadt hatte mit Kevin Reich seine Nummer zwei zwischen den Pfosten, was auch beim 2:0 eher ein Vorteil für die Berliner war (18.). Nach einem Foul an Giovanni Fiore gab es einen Penalty, den Marcel Noebels verwandelte.

Trotz der Führung hatten die Eisbären das Spiel keineswegs fest im Griff. Es war ein Duell zweier gleichwertiger Gegner, die mit großem Tempo agierten, die die Scheibe laufen ließen. Doch als die Berliner kurz vor dem Ende einer Strafzeit der Ingolstädter den Puck verloren, konnte der von der Strafbank kommende Marko Friedrich unbedrängt verkürzen (25.). Allerdings baute der EHC den Vorsprung durch Manuel Wiederer gleich wieder aus (27.).

Eisbären Berlin setzen Frankfurt unter Druck

Das veranlasste die Oberbayern zu mehr Intensität. Es wurde verbissener, es gab mehr Strafzeiten. Am grundsätzlichen Erscheinungsbild der Partie änderte das nichts, es blieb ausgeglichen. Allerdings waren die Eisbären effektiver, kamen nach einem Konter durch Zach Boychuk zum 4:1 und zur Vorentscheidung (44.). Yannick Veilleux traf zum 5:1 (56.).

Damit gehen die Berliner nun in eine Woche, in der sie einiges selbst in der Hand haben. Iserlohn muss einmal aussetzen, weil die Roosters bereits eine Partie mehr hinter sich haben. Schwenningen kommt am letzten Spieltag in die Hauptstadt. Frankfurt steht zumindest unter dem Druck, dass die Eisbären schon bei einem Patzer vorbeiziehen könnten. Die letzten drei Spiele der Hauptrunde bieten reichlich Spannung. Zumindest erst einmal bis Dienstag, wenn die Berliner in Bremerhaven antreten.

