Eisbären Berlin: Ein bisschen Ruhe zum Fest

Berlin. Viel Gutes bekamen sie in den vergangenen Monaten nicht zu sehen, wenn die Fans der Eisbären Berlin die Mercedes-Benz Arena besuchten. Sie wurden stattdessen Zeugen endloser Enttäuschungen. Was im letzten Heimspiel des Jahres 2022 nun Anlass war, den Profis in einer Botschaft zu übermitteln, welche Erwartungen der Anhang in sich trägt. Auf einem langen Plakatband teilte man dem Team mitten im ersten Drittel mit: „Kämpft für unseren Verein, denn wir wollen kein Absteiger sein!“

Ob es nun an der netten Aufforderung von der Tribüne lag, am limitierten Gegner oder am wiederentdeckten Können, sei dahingestellt. Jedenfalls konnte der Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) passend zum weihnachtlichen Jahresausklang die Anhänger mit dem zweiten Heimsieg im Dezember nach Hause schicken. Der Tabellen-13. setzte sich im Kellerduell vor 10.230 Zuschauern mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) gegen den Letzten aus Bietigheim durch.

Kein Grund, besonders stolz zu sein. Aber ein Grund dafür, dass die Weihnachtstage ein klein wenig Ruhe verheißen. Der ganz große Druck ist für den Moment zumindest verflogen, vor allem für Trainer Serge Aubin. Schließlich drohte ihm seit Tagen das gleiche Schicksal, das am Freitag Peter Russel in Augsburg ereilte. Der Coach des 14. musste seinen Platz räumen, die Abstiegsangst ließ die Schwaben handeln. In der Hoffnung, vielleicht den strauchelnden Meister noch abfangen zu können. „In unserer aktuellen Situation müssen wir sowohl nach innen als auch nach außen ein deutliches Signal setzen“, sagte Panther-Gesellschafter Lothar Sigl.

Fiore trifft dreifach für die Eisbären Berlin

Ein Signal könnte es auch in Berlin gegeben haben, ein sportliches der Mannschaft. Zum ersten Mal seit Ende Oktober gelang ein deutlicher Sieg. Damals hieß der Gegner zwar auch Bietigheim (5:2), doch seitdem hatte so viel Unsicherheit das Team befallen, dass die Qualität des Kontrahenten schon keine Rolle mehr spielte. Die Berliner verspielten fast immer fast alles. Diesmal machten sie es sich auch nicht einfach, mussten früh mit zwei Mann auf die Strafbank.

Doch nach Ablauf der ersten Strafzeit gingen die Berliner nach einem Konter durch Giovanni Fiore in Führung (9.). Der Treffer tat den Eisbären gut, sie liefen viel, sie schossen viel. Die Partie wurde zu einem Spiel auf ein Tor. In Überzahl traf Leonhard Pföderl zum 2:0 (13.). Auch im zweiten Drittel gelang es dem Meister, das Tempo zu bestimmen. „Unsere Mittelabschnitte waren zuletzt nicht gut, diesmal haben wir den Fuß auf dem Gas gelassen“, sagte Stürmer Zach Boychuk. Nachdem Fiore auf 3:0 erhöht hatte (24.), erzielte Boychuk das 4:0 (29.).

Erster Shutout für die Eisbären in dieser Saison

Die Eisbären blieben sogar im letzten Abschnitt auf Kurs, Fiore traf erneut (54.). „Sowas hat man lange nicht gesehen“, sangen die Fans beim ersten Saisonerfolg ohne Gegentor. Beim ersten Spiel seit Langem, in dem alle drei Drittel gewonnen wurden.

Wie so oft aber ist der Sieg nicht mehr als ein Muster. Eines, das erst an Wert gewinnt, wenn in den nächsten Partien ähnliche Auftritte zu sehen sind. Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag müssen die Eisbären in Ingolstadt antreten (16.30 Uhr/Magentasport). Es folgen weitere Reisen quer durch die Republik, zunächst Mittwoch nach Bremerhaven, dann Freitag nach Straubing. Alles Spiele, in denen es noch in diesem Jahr auch wieder um das Schicksal von Aubin geht.

