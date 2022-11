Eisbären Berlin: Schon mit wenig zufrieden

Berlin. Vor jedem Spiel läuft dieses Video. Bilder der Eisbären Berlin, dazu eine sonore Stimme, die etliche Weisheiten aus dem Motivationslehrbuch aufzählt. Nur ein Beispiel: „Niemals aufgeben. Niemals nachgeben. Immer alles geben. Jeder einzelne. Gemeinsam.“ Es sind Formeln, mit denen man Meister werden kann. So wie die Berliner in den vergangenen beiden Jahren. Zuletzt gaben sie aber nur wieder, was viele Fans sich in der Mercedes-Benz Arena wünschen. Sie bekamen jedoch nur selten ein Team zu sehen, das diesen Formeln gerecht wurde.

Ein gutes Beispiel dafür war der Freitag, als die Eisbären daheim gegen die Nürnberg Ice Tigers verloren (2:3 n.P.). Uninspiriert und ohne viel Verve. Wie immer einte alle die Zuversicht, die am Sonntag erneut die Halle aufsuchten, dass sich gegen die Düsseldorfer EG eine Mannschaft präsentieren würde, die den Worten aus dem Video deutlich näherkommt. So ergab es sich dann auch, doch das 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen brachte vor 11.102 Zuschauern letztlich einen Punkt zu wenig.

Ancicka wieder im Eisbären-Tor, Markkanen auf der Tribüne

Serge Aubin mochte dennoch nicht hadern. „Es war ein solides Spiel, wir haben uns die Punkte verdient“, sagte der Trainer der Berliner, die in der Tabelle um einen Rang auf Platz zwölf nach oben kletterten. Nachtraunern würde er nur den Zählern, die am Freitag verschenkt wurden, so der Kanadier. Obwohl der EHC gegen die DEG erst 36 Sekunden vor dem Ende das 2:2 hatte hinnehmen müssen und im Penaltyschießen durch einen Treffer von Matt White schließlich den Sieg sicherte. Wichtig war allen, dass die Partie seitens der Eisbären insgesamt mit mehr Konzentration geführt wurde. „Wir waren heute konstanter“, sagt Verteidiger Jonas Müller.

Aubin hatte seine Aufstellung diesmal geändert. Nachdem zuletzt zweimal Juho Markkanen im Tor gestanden und Peter Regin als überzähliger Ausländer auf der Tribüne gesessen hatte, tauschten nun beide die Plätze. Tobias Ancicka kehrte zwischen die Pfosten zurück. Tatsächlich zeigten die neu formierten Berliner ein anderes Gesicht als zwei Tage zuvor. Phasenweise sogar eines, das vermuten ließ, dass dort wirklich ein Titelverteidiger spielt. Druckvoll arbeiteten die Eisbären nach vorn, setzten jedem Puck nach, attackierten früh, schossen viel. Das 1:0 von Zach Boychuk war der Lohn, den sich der Meister auch nicht durch eine doppelte Strafzeit am Ende des ersten Drittels nehmen ließ. Zum ersten Mal nach zuletzt vier Partien, in denen das nicht gelang, gingen die Berliner mit einer Führung in die erste Pause.

Rückkehrer Regin trifft für die Eisbären Berlin

Allerdings war diese im zweiten Drittel schnell egalisiert. In der Folge einiger schwacher Zweikämpfe seitens des EHC durfte Edmund Junemann mit 18 Jahren sein erstes DEL-Tor erzielen. Die Frage war nun, wie sich das auf die Moral der Berliner auswirken würde, um die es jüngst nicht gut bestellt war. Der Kurzzeitkollaps blieb zwar aus, die Eisbären sortierten sich, streckten sich nach jeder Scheibe. Doch die Partie wurde offener, weil die Berliner ihre Ideen nicht mehr finalisieren konnten. Dabei fehlte auch das Glück, wie zuletzt so häufig traf White (42.) nur den Pfosten.

Daher hielt die Spannung einmal mehr bis in die Schlussphase. Angetrieben von den Fans, die anerkannten, dass das Team diesmal nicht aufgab, nicht zusammenbrach, nicht nachgab. Sondern alles gab, jeder einzelne, gemeinsam. Und die Arena in Jubel versetzte, als Regin einen Schuss von Morgan Ellis zum 2:1 abfälschte (55.). Doch mit einem Mann mehr auf dem Eis entwickelte die DEG noch einmal großen Druck und kam durch Philip Gogulla erneut zum Ausgleich (60.). Zum fünften Mal hintereinander blieben die Berliner damit ohne Drei-Punkte-Erfolg. „Freuen können wir uns trotzdem“, sagte Müller und schaute nach vorn: „Der Fokus liegt jetzt darauf, dass wir das nächste Spiel genauso wie heute spielen.“ Und die Weisheiten aus dem Video aufs Eis bringen.

