Eisbären Berlin: Talent Barinka schmeißt beim Meister hin

Berlin. Er galt als der vielversprechendste unter den neuen jungen Spielern der Eisbären Berlin. Schließlich kam Marcel Barinka im Sommer mit der Empfehlung von 45 Scorerpunkten in 86 Partien der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aus Köln zum Meister. Für einen 21-Jährigen eine wirklich stolze Bilanz, die der Stürmer da aufweisen konnte.

Doch aus der Hoffnung, dass der Deutsch-Tscheche in Berlin würde durchstarten können, wurde nicht mehr als ein großes Missverständnis. Denn nach nur 15 Einsätzen für den Titelverteidiger in der Liga verlässt der talentierte Angreifer den EHC in der Länderspielpause. Das gaben die Eisbären am Freitag bekannt.

Barinka erfüllte die Erwartungen der Eisbären nicht

„Leider blieb Marcel sowohl hinter seinen eigenen als auch unseren Erwartungen zurück. Nachdem er ein Angebot einer anderen Mannschaft erhalten hat, haben wir uns mit ihm auf die Auflösung des laufenden Vertrags geeinigt“, so Sportdirektor Stéphane Richer. Ein Tor und eine Vorlage gelangen Barinka in dieser DEL-Saison bislang.

Der Weg des jungen Stürmers führt nun nach Augsburg, zum Letzten der Liga. „Als sich abzeichnete, dass Marcel Barinka zu haben ist, mussten wir nicht lange überlegen“, so Panther-Coach Peter Russel: „Er ist ein junger Spieler, der seine Qualitäten in der Liga schon unter Beweis gestellt hat.“ Nur eben in Berlin nicht.

In jedem Fall erhöht Barinkas Abgang die Wahrscheinlichkeit, dass Louis Zerter-Gossage, den die Eisbären Mitte Oktober verpflichtet und dann zunächst nach Weißwasser geschickt hatten, bald sein Debüt für die Berliner gibt. Der 27-jährige Deutsch-Kanadier sammelte in fünf Einsätzen für den Zweitligisten sieben Punkte, verletzte sich dann und soll nun aufs Eis zurückkehren.

Mehr zu den Eisbären Berlin lesen Sie hier.