Eisbären Berlin: Harter Kampf, verdienter Sieg

Berlin. Ein wenig hat sich inzwischen verändert bei den Eisbären Berlin. Trainer Serge Aubin muss nicht mehr nur nehmen, was da ist, sondern er kann auswählen. Bei den deutschen Spielern, bei den Ausländern. Zehn von elf Importprofis sind mittlerweile gesund, doch neun dürfen nur auf das Eis. Einer muss also auf die Tribüne. Zum zweiten Mal in Folge ist das so, zum zweiten Mal in Folge ließ Aubin am Freitag gegen Bremerhaven den Torhüter Juho Markkanen draußen.

Diesmal war das allerdings nicht mit den Nebengeräuschen verbunden, die das beim 2:3 in Köln am Dienstag auslöste. Da hatten die Berliner den eigentlich vierten Torhüter Felix Noack auf die Bank gesetzt und dem 17-Jährigen die Nummer 80 verpasst. Diese wird ligaweit nicht mehr vergeben in Erinnerung an Robert Müller, der Torwart erlag vor 13 Jahren einem Hirntumor. Ein Fehler seitens der Eisbären, aber auch die Liga, die die Trikotnummer zunächst zuließ.

Die Berliner haben sich immerhin entschuldigt, am Freitag saß Noack mit der 59 auf der Bank. Parallel zum Spiel war er auf der DEL-Homepage mit der 37 zu finden. Was dann wohl bedeutet, dass Zahlen nicht ganz so wichtig sind. Zumindest nicht diese. Andere schon eher, diejenigen, die nach dem Spiel als Ergebnis auf dem LED-Würfel stehen. Ein 4:3 (2:1; 0:2, 2:0) prangte da nach der Schlusssirene gegen die Fischtown Pinguins.

White trifft doppel für die Eisbären Berlin

Diesbezüglich starteten die Eisbären mit einer eher ungewöhnlichen Vorgabe in die Partie vor 11.454 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena gegen den Drittplatzierten. Der war nämlich zum 13. Mal seit dem Aufstieg in die DEL zu Gast in Berlin. Und die Eisbären empfingen ihn zwar als Titelverteidiger, aber auch als 13. der Tabelle. Nicht unbedingt die Zahlenkombination, die große Hoffnung machte, dass die Serie der Berliner halten würde. Der EHC gewann nämlich elf der vorherigen zwölf Heimspiele, Bremerhaven fuhr nie mit drei Punkten nach Hause.

Zunächst sah es so aus, als würden die Eisbären diesbezüglich nichts anbrennen zu lassen. Gleich mit dem ersten Angriff traf Matt White zur Führung nach 26 Sekunden. Allerdings war noch vor dem Ablauf der ersten Spielminute der Gleichstand wieder hergestellt. Nach einem Konter traf Alex Friesen zum 1:1. So schwungvoll wie zum Start blieb das Spiel auch anschließend größtenteils. Die Berliner, die nur eine der sechs vorherigen Partien gewannen, waren engagiert. Manuel Wiederer traf zum 2:1 (11.). White (15.), Marcel Noebels (25.) und Alexandre Grenier (27.) trafen die Latte.

Rückkehrer Veilleux erzielt den Siegtreffer

Es passte jedoch gut zur Situation der Berliner, dass Bremerhaven mit einem Konter plötzlich ausglich durch Ross Mauermann (30.). Als Eric Mik den Puck aus dem eigenen Drittel schießen wollte, traf er Markus Vikingstad, von dem die Scheibe unglücklich ins EHC-Tor sprang (38.). Wieder mussten die Eisbären einem Rückstand hinterherlaufen, in einer zunehmen aggressiver werdenden Partie. Doch White erzielte in Überzahl das 3:3 (50.), wenig später traf Rückkehrer Yannick Veilleux erneut im Powerplay zum 4:3 (51.). Diesmal verspielte der Meister seinen Vorsprung nicht und verbuchte drei wichtige Punkte.

