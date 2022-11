Drei Eisbären-Profis reisen zum Deutschland Cup

Berlin. Nationalspieler gab es zuletzt bereits viele bei den Eisbären Berlin. Inzwischen ist die Fraktion um Marcel Noebels, Leonhard Pföderl, Jonas Müller und Manuel Wiederer aber noch weiter gewachsen. Mit Marco Nowak wechselte im Sommer ein Verteidiger in die Hauptstadt, der zum Team von Bundestrainer Toni Söderholm gehört. Für den Deutschland Cup in Krefeld vom 10. bis 13. November berief der Finne erstmals auch Abwehrspieler Erik Mik in die Nationalmannschaft. Ebenso gehört Torhüter Tobias Ancicka zum Kader, der bereits im Perspektiv-Team Peking erste internationale Erfahrungen beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) sammeln konnte.

Da Noebels, Pföderl, Müller und Wiederer als erfahrene Kräfte in Krefeld geschont werden, ist der Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit drei Profis bei dem Turnier vertreten. „Es sind jüngere Spieler dabei, die sich in der Liga gut präsentiert haben und sich beweisen wollen, und einige, die ein kleines Comeback geben. Es werden aktive und intensive Tage, an denen wir viel arbeiten und kommunizieren“, sagte Söderholm bei der Vorstellung seines 28-köpfigen Kaders für den Saisonstart der Nationalmannschaft. Diese trifft in Krefeld auf Dänemark (10. November), Österreich (12. November) und die Slowakei (13. November).

