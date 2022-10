Eisbären Berlin werden zum Lieblingsgegner für Kellerkinder

Berlin. Wenn der Pausenspiel-Moderator bei seinem ersten Einsatz gleich die ganz großen Parolen bemüht, dann steht es wirklich schlecht. Das hatte Frank Mauer, verteidigender Stürmer der Eisbären Berlin, ein paar Minuten vorher in einer aktuellen Einschätzung zur Lage ja bereits verdeutlicht. „Das war nix“, sagte Mauer zum ersten Drittel des Titelverteidigers der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Iserlohn Roosters. Doch der Moderator wollte Mut machen: „0:3 ist noch lange nicht verloren“, teilte er mit.

Mag sein, so ein 0:3 ist aber auch unheimlich schwer wieder zu korrigieren. Vor allem wenn eine Mannschaft so labil ist wie die des aktuellen Meisters. Die Berliner mühten sich, doch mal wieder blieb dem Team von Trainer Serge Aubin nur das Nachsehen. Mit 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) verloren die Eisbären in der Mercedes-Benz Arena vor 10.596 Zuschauern gegen einen Kontrahenten, der als Tabellenletzter angereist ist.

Wobei die Platzierung für die Berliner derzeit kein Maßstab für irgendetwas sein sollte. Bereits vor genau einer Woche hatte der EHC daheim gegen den Letzten verloren, das waren zu diesem Zeitpunkt die Bietigheim Steelers (2:4). Coach Aubin bat sein Team daraufhin zum ausführlichen Meeting, es folgte ein Sieg gegen Köln (7:3). Doch schnell verflog der Effekt. Gegen Iserlohn gab der Meister erneut ein Bild des Jammers ab: sehr anfällig in der Defensive, wenig durchsetzungsfähig in der Offensive.

Nur Clark triff beim 1:6 gegen Iserlohn für die Eisbären

Das verhalf nun auch dem letzten Team in der DEL zu den ersten Auswärtspunkten. Bislang hatte Iserlohn in der Fremde noch gar nichts mitgenommen. Doch in Berlin gab es gleich reichlich Geschenke für die Roosters, die schon am Dienstag beim Einstand des neuen Trainers Greg Poss gegen Bietigheim (7:1) groß aufgeschossen hatten. Bei den Eisbären konnten sie nahtlos daran anknüpfen, weil die Berliner vor dem eigenen Tor kaum nachsetzten. Das 0:1 durch Eric Cornel (4.) und das 0:3 durch Kaspars Daugavins (20.) wurden nach Abprallern möglich.

Wahlweise erlaubte sich der EHC auch Puckverluste, die zu schnellen Gegenstößen führten wie beim 0:2 durch Cornel (10.), beim 1:4 durch Chris Brown (27.) oder beim 1:5 durch Sven Ziegler (34.). Die 35 Sekunden Hoffnung, die das Tor von Kevin Clark (26.) brachte, waren den Fans nicht genug. Sie sangen schon vor der zweiten Pause und dem 1:6 durch Ryan O’Connor (55.): „Hey, wir woll’n die Eisbären sehen.“ Pfiffe hallten ebenso von den Rängen. Das war so ziemlich das einzige, was sich die Berliner, die am Sonntag Mannheim empfangen (15.15 Uhr), wirklich verdient hatten.

