Die Serie der Eisbären Berlin reißt gegen den Letzten

Berlin. Wie es aussieht, wenn jemand kalte Füße bekommt, das veranschaulichten die Eisbären Berlin in dieser Woche recht deutlich. Natürlich sind sie stolz auf ihren Nachwuchs, den sie gern einsetzen. Aber zuletzt wurde es ein bisschen viel, weil sich zu viele der erfahrenen Profis verletzten. Und allein auszubilden, das genügt den Ansprüchen des Titelverteidigers der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht. Bei allem Stolz wurde deshalb nachverpflichtet, gleich doppelt. Nummer sicher eben.

Was gegen die Bietigheim Steelers freilich noch nicht groß auffiel. Denn Lewis Zerter-Gossage, der am Spieltag geholt wurde, muss erst einmal in Weißwasser in der zweiten Liga üben. Und Alexandre Grenier, der am Mittwoch dazukam, hatte noch einige Orientierungsschwierigkeiten. Vor den 9521 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena aber kam nicht nur er nicht richtig in Schwung, sondern das ganze Team nicht. Nach zuvor drei Liga-Siegen in Serie unterlag der Meister dem als Tabellenletzten angereisten Gegner schließlich 2:4 (2:2, 0:0, 0:2).

Damit ist der Aufschwung der Eisbären, die sich nach dem mäßigen Auftakt in dieser Saison wieder etwas vorgearbeitet hatten, zunächst gestoppt. Wichtig war dennoch, dass Leonhard Pföderl endlich wieder mitwirken konnte. Der Nationalspieler absolvierte nach überstandenen Leistenproblemen seine erste Partie. Und fiel sofort mit Spielfreude und viel Zug zum Tor auf. Pföderl stand in einer Reihe mit Zugang Grenier.

Zugang Zerter-Gossage zunächst in Weißwasser

Die Verpflichtung des Mittelstürmers ergibt Sinn, im Angriff konnten die Eisbären sich bislang nicht genug durchsetzen. Grenier ist groß, körperlich sehr präsent. Dazu kann der 31-Jährige auf jede Menge Punkte verweisen, die er in den vergangenen Jahren gesammelt hat. Unter anderem in der Schweiz, wo er zuletzt für die SCL Tigers spielte, oder auch in zwei Saisons bei den Iserlohn Roosters. Grenier wirkt verlässlich, er muss sich nur an den Stil der Eisbären gewöhnen.

Ob Zerter-Gossage die Chance dazu bekommen wird, hängt wohl auch davon ab, wie er sich in Weißwasser anstellt. Was für ihn spricht, ist vor allem sein deutscher Pass, den er dank eines deutschen Vaters hat. Aufgewachsen ist der 27-Jährige in Kanada, spielte am College und bewegte sich danach in der zweiten und der dritten Liga in Nordamerika, 2020/21 auch in der deutschen. „Er ist technisch versiert und hat ein sehr gutes Spielverständnis“, so Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Der Stürmer, der länger nicht im Einsatz war, soll nach einer Aufwärmphase in Weißwasser mehr Tiefe in den EHC-Kader bringen.

Fiore trifft doppelt für die Eisbären Berlin

Falls einige der Verletzten wiederkommen, dürfte es für Zerter-Gossage allerdings schwer werden. Die Rückkehr von Pföderl belebte den Angriff bereits, obwohl Giovanni Fiore den EHC in Führung brachte beim ersten Überzahlspiel (4.). Das erste Unterzahlspiel – verursacht durch Grenier, der nach einer Gesichtsverletzung noch mit Gitterschutz spielte – brachte allerdings den Ausgleich durch Teemu Lepaus (14.). Erneut mit einem Mann mehr legte Bietigheim durch Daniel Weiß nach (16.), ehe Fiore ausglich (18.).

Auch Bietigheim fehlten einige Leute, aber die Süddeutschen kämpften. Sie profitierten davon, dass die Eisbären vorn wenig Ideen hatten und hinten einige Fehler begingen. So gerieten die Berliner öfter in Bedrängnis. Nach einem Aussetzer von Eric Mik stand es erneut durch Weiß plötzlich 2:3 (46.). Zuviel Stückwerk und zu wenig Zusammenspiel im Team verhinderten, dass die Berliner die Partie, in der noch Benjamin Zientek (60.) traf, wie zuletzt gegen Nürnberg noch einmal drehen konnten.

