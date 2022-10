Eisbären Berlin: Schlussspurt ins Mittelfeld

Den Eisbären Berlin gelingt gegen Nürnberg mit dem 3:2 n.V. der dritte Sieg in Serie in der DEL. Fiore trifft doppelt.

Berlin. Auf den Rängen hatte man sich mehr oder minder damit arrangiert, dass nicht mehr viel passieren würde. Gut 58 Minuten brachten die Eisbären Berlin nur wenig zustande. Das gestanden sie auch selbst ein. „Es war schwierig für uns. Wir konnten sehen und fühlen, dass die Energie fehlte“, sagte Trainer Serge Aubin. Aber als der Glaube fast geschwunden war, da fand der Titelverteidiger doch einen letzten Rest an Emotionen, an Leidenschaft. In den letzten zwei Spielminuten wurde binnen 55 Sekunden ein 0:2 gedreht, anschließend gelang in der Verlängerung der kaum noch für möglich gehaltene Sieg.

Die Mercedes-Benz Arena bebte nach dem furiosen Finale gegen die Nürnberg Ice Tigers. Fast schon entschuldigend sagte Eisbären-Stürmer Marcel Noebels nach dem 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0): „Das war kein gutes Spiel, wenn ich ehrlich bin.“ Doch wirklich verübeln mochte es dem Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) niemand, schließlich war es der fünfte Einsatz in den vergangenen acht Tagen. Kaum etwas wollte sich noch wie gewünscht steuern lassen. Dafür kam am Ende ein beachtliches Ergebnis heraus, erkämpft in fünf guten Minuten.

Eisbären Berlin rückten an Tabellen-Mittelfeld heran

Für die Eisbären war es vor 10.069 Zuschauern der dritte Sieg in Folge in der DEL, damit gelang ihnen nach ihrem schwachen Saisonstart nun der Anschluss an das Tabellenmittelfeld. „Ich bin stolz auf die Jungs“, sagte der Coach, der kurz vor dem Ende bei einer Überzahl-Situation den Torwart für einen weiteren Feldspieler herausnahm. Es war die Situation, die wieder Leben in eine lange müde Darbietung brachte. Kevin Clark verkürzte (59.), kurz darauf gleich Giovanni Fiore aus, als sein Team erneut ohne Goalie war. In der Verlängerung gelang Fiore auch der Siegtreffer (64.).

Was die Berliner in den vergangenen acht Tagen seit dem vorigen Sonntag erlebten, ist beachtlich. Ein Pensum, das dem Team alles abverlangt hat. Zwei Partien in der DEL wurden gespielt, ein Test gegen das NHL-Team San Jose Sharks, ein Gruppenspiel in der Champions Hockey League (CHL). Der Auftritt gegen Nürnberg war nach diesem Programm kein Selbstläufer. „Dass wir trotzdem als Sieger vom Eis gegangen sind, zeigt den Charakter“, so Noebels.

Gestresste Eisbären haben nun zwei Tage kein Spiel

Lange ächzte sein Team unter der Belastung. „Wir hatten nichts mehr im Tank“, sagte Aubin. Von Beginn an taten sich die Eisbären schwer. Beide Kontrahenten suchten ihre Linie, lange ergab sich dabei wenig Aufregendes. Bei den Berlinern fiel auf, dass sie kaum Druck entwickeln konnten, weil sie nur selten in ihr gewohntes Tempo kamen. Nürnberg konnte daher weitgehend ungehindert mitspielen, war zwar auch nicht sonderlich gefährlich, erzielte aber durch Ryan Stoa den Führungstreffer (28.).

Auch danach bekamen die Eisbären nur wenig Zugriff, Nürnberg nahm dem Meister den Raum und erzielte durch Daniel Schmölz das 0:2 (48.). „Man hatte immer wenig Zeit und wenig Platz“, erzählte Noebels. Keiner der Berliner Pläne wollte sich umsetzen lassen, bis der Trainer den Torwart herausnahm – und das Blatt sich noch unerwartet wendete. Zwei spielfreie Tage liegen nun vor den Eisbären, was angesichts der vergangenen Woche wie ein kleiner Urlaub klingt.

