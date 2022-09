Eisbären Berlin: Der Meister sucht seine Form

Berlin. Wenn die Teams mit den meisten Titeln in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufeinandertreffen, dann scheint zur Einordnung die Kategorie Spitzenspiel nahezuliegen. Zumal wenn eine der beiden Mannschaften die Meisterschaften der zwei vorangegangenen Jahre auf sich vereint. Doch die Vorzeichen deuteten diesmal mehr auf ein Krisenduell, zumindest auf ein Rendezvous der Unzufriedenen. Denn sowohl für die Eisbären Berlin als auch für die Adler Mannheim verlief der Saisonstart nicht nach Plan.

Insofern bot das Spiel beiden Klubs eine gute Gelegenheit, sich gegen einen anderen Favoriten etwas Selbstbewusstsein zu holen mit einem Erfolg. Die Eisbären konnten sie allerdings nicht nutzen, der Titelverteidiger verlor im fünften Saisonspiel zum vierten Mal. Gegen die Adler unterlagen die Berliner zwei Tage nach dem 1:4 beim dritten großen Titelkandidaten München nun vor 10.986 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena mit 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

Besondere Partien sind durchaus ein passender Rahmen für besondere Ereignisse. Die große Rivalität zwischen den Eisbären und Mannheim zu spüren beim ersten Einsatz in der großen Arena, ist sicher ein unvergesslicher Start in eine Karriere. Die hat bei Eric Hördler zwar schon am ersten Spieltag dieser Saison in Nürnberg (2:4) begonnen, seither aber lief der Sohn von Kapitän Frank Hördler nicht mehr für die Berliner auf.

Eric Hördler gibt Heimdebüt bei den Eisbären Berlin

Gegen die Adler war der Moment gekommen, Trainer Serge Aubin berief den 18-jährigen Stürmer, der zuletzt in Weißwasser in der zweiten Liga mehr Spielpraxis sammelte, wieder in den Kader. Zum ersten Mal spielten damit Vater und Sohn in der DEL in der Mercedes-Benz Arena. Teilweise sogar in einem Block. Zuvor hatte der Stürmer bei einem seiner ersten Wechsel gleich eine halbe Konterchance (14.).

Es war kein völlig unscheinbarer erster Auftritt eines Talents, den die Berliner Fans da sahen. Was jedoch nicht nur an Eric Hördler selbst lag, sondern auch daran, dass die Kollegen noch nicht richtig in Fahrt gekommen sind. Auch gegen die Adler fanden die Berliner nur selten ihren Rhythmus. Sie kamen zwar passabel in die Partie, da beide Kontrahenten eher schauten, was passiert, statt zwingend zu agieren. Dabei hatten die Adler mehr Glück im Überzahlspiel, Borna Rendulic traf zum 0:1 (7.).

Bei den Eisbären zeichnete sich da bereits ab, dass sie wieder mit dem Gefühl antraten, dass ihr Spiel auch schön anzuschauen sein müsse. Bei Pässen wurde oft genug nicht der einfache Weg gesucht. Sie agierten gefälliger, ja, aber Mannheim war gefährlicher mit gradlinigem Spiel.

Boychuk gibt den Eisbären kurz Hoffnung

Weniger gut war allerdings die steigende Fehlpassquote seiner Vorderleute im Aufbauspiel. Dazu ereigneten sich Stockfehler, immer weniger lief zusammen. Etwas überraschend fiel nach einer Puckeroberung dennoch der Ausgleich. Über Kapitän Hörder und Marcel Noebels kam die Scheibe zu Kevin Clark, der frei einschießen konnte (33.). Der Treffer intensivierte das Spiel, die Berliner wurden energischer, das Geschehen gewann an Klasse. Doch einen Fehler der Eisbären nutzten die Adler, Markus Eisenschmid erzielte das 1:2 (38.).

Das brachte die Berliner in Zugzwang. Sie mühten sich, Druck aufzubauen, doch eigene Unzulänglichkeiten hemmten den Angriffsfluss oft genug. Als zwei EHC-Profis dann gleichzeitig auf die Strafbank mussten, machte Rendulic mit dem dritten Treffer alles klar (52.). Und gab dem nach seiner Form suchenden Meister trotz des Anschlusses von Zack Boychuk (59.) – Nicolas Krämmer markierte den Endstand (60.) – schwierige Hausaufgaben mit auf den Weg.

