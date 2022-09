Die Eisbären Berlin und der Mann für das gute Gefühl

Berlin. Vielleicht sind es Momente wie dieser, die Don Jackson so sympathisch machen. Kürzlich weilte er in der Hauptstadt, erzählte über die Ziele mit Red Bull München, freute sich, alte Weggefährten bei den Eisbären Berlin zu treffen. Dabei war der 66-Jährige so im Moment gefangen, dass er nicht auf alles um sich herum achtete. Er stürzte über einen Hocker, rappelte sich wieder auf und lachte mit den Umstehenden über sein Missgeschick.

So ist der US-Amerikaner, hin und wieder ein wenig unbeholfen. Er scheint vor sich hin zu träumen, nicht immer ganz in der Realität zu sein. Fast schon liebenswert abseitig erlebt jeder Jackson, der ihn lange genug kennt. Doch es ist nur eine Facette eines Mannes, der in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Spuren hinterlassen hat, die eindrücklicher sind als die der meisten anderen. Als erster Trainer erreichte Jackson vor gut einer Woche die Marke von 1000 Spielen. „Ich bin stolz, dass ich so lange hier bin“, sagt er.

Die Meisterschaft 2013: Don Jackson mit Pokal und Eisbären-Maskottchen Bully.

Foto: Daniel Reinhardt / picture alliance / dpa

Jackson kann auf viel mehr stolz sein. Auf acht Meisterschaften, zehn Finalteilnahmen, die höchste Siegquote in Hauptrunde (65 Prozent) und Play-off (68 Prozent). Nur einmal beendete der Coach eine Punkterunde schlechter als Platz drei. Unglaubliche Meilensteine. Viele von ihnen haben mit den Eisbären Berlin zu tun, über die der frühere Verteidiger 2005 als Assistent in die Liga fand. Die er von 2007 bis 2013 als Cheftrainer begleitete und mit ihnen fünf Titel gewann.

Eisbären Berlin am Mittwoch zu Gast in München

In seinem 1003. DEL-Spiel stehen ihm die Eisbären am Mittwoch in München wieder als Kontrahent gegenüber (19.30 Uhr, Magentasport). Im Mai schnappten die Berliner ihm im Finale den nächsten Triumph mit München vor der Nase weg, jetzt will er RB erneut an die Spitze der Liga führen. Wie so oft. „Ich glaube, wie er eine Mannschaft zusammenbringt, das ist das, was ihn ausmacht“, sagt Peter John Lee, der Vizeaufsichtsratschef der Eisbären: „Don hat eine starke Vorstellung davon, was er will und weiß, welche Rolle dafür jeder erfüllen muss.“

Don Jackson in seinem letzten Finale 2013 mit den Eisbären Berlin.

Foto: Mika Volkmann / picture alliance / Mika

Lee kennt Jackson lange, er gab ihm dem Job in Berlin. Mit einer ganz klaren Prämisse. „Er hat die besten Spieler geholt, ich sollten ihnen das Verteidigen beibringen“, so Jackson. In diesem Satz steckt schon viel davon, was die DEL-Karriere des Trainers prägte. Er hatte das Glück, für die jeweils am besten funktionierenden Organisationen zu arbeiten. Das weiß der Amerikaner auch: „Ich könnte nicht dankbarer sein.“ Doch aus den Voraussetzungen auch Erfolge werden zu lassen, dazu gehört gewiss mehr als nur Geld und gute Spieler.

Jackson will die Eisbären Berlin jetzt entthronen

Jackson, der anfangs zwei Jahre in Düsseldorf arbeitete und zwischendurch ein Jahr in Salzburg, verfügt über die Gabe, alles in Einklang zu bringen. Weil er einen guten Umgang mit den Spielern pflegt. „Don Jackson gibt dir immer ein gutes Gefühl, er nimmt dich als Mensch ernst, nicht nur als Profi“, sagte einst Deron Quint, der mit den Eisbären und München Meister wurde. Das Vermächtnis des Coaches wird in der Hauptstadt noch immer hoch geschätzt, obwohl er sich mit Red Bull einem bei den Fans nicht gerade beliebten Imperium angeschlossen hat. „Don hat eine große Rolle dabei gespielt, damit die Eisbären das werden konnten, was sie heute sind“, sagt Lee.

Aktuell sind die Berliner der Titelverteidiger, das Team, das von Jackson und München gejagt wird. Dafür hat RB viel Geld ausgegeben, die Mannschaft unter anderem mit Torwart Mathias Niederberger, der aus Berlin kam, deutlich aufgewertet. „Sie haben alles, was man braucht“, sagt EHC-Torjäger Matt White anerkennend vor dem ersten Saisonduell. Drei Siege in vier Spielen zum Ligastart und die meisten Tore aller Teams (18) zeigen, dass Jackson in der DEL nach nun schon vier Spielzeiten ohne Titel kein weiteres Missgeschick erleben will.

