Die Eisbären Berlin zittern sich zum ersten Sieg

Berlin. So richtig angekommen ist der Meister noch immer nicht in dieser Saison. Zwar gelang den Eisbären Berlin im dritten Spiel, das der Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absolvierte, der erste Erfolg. Gegen die Löwen Frankfurt setzte sich der EHC mit 5:4 (2:0, 2:0, 0:4, 1:0) nach Verlängerung durch vor 10.230 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena. Doch im letzten Drittel verspielten die Berliner einen 4:0-Vorsprung, was Trainer Serge Aubin nicht gefallen haben dürfte.

Dass der Premieren-Erfolg ausgerechnet gegen den Aufsteiger realisiert werden konnte, schmälert die Leistung an sich nicht. Denn dieser reiste mit der Empfehlung zweier Siege aus den ersten drei Auftritten in der DEL in der Hauptstadt an. Beim Titelträger der vergangenen beiden Jahre konnte der Neuling sich aber lange nicht in Szene setzen. Die Eisbären dominierten die Partie von Beginn an – doch im letzten Abschnitt ließen die Eisbären viel zu wünschen übrig.

Clark, Mauer, Boychuk, Fiore und Melchiori treffen für die Eisbären

Nach dem etwas verkorksten Auftakt hatten die Berliner keinen Grund, den Gegner auch nur ansatzweise zu unterschätzen. Dass sie es nicht taten, zeigte sich schnell, die Eisbären fuhren sofort sehr energische Angriffe. „Wir haben mit Tempo gespielt“, resümierte Zugang Peter Regin. Dem Führungstor von Kevin Clark (9.) folgte bald das 2:0 durch Frank Mauer (18.). Im zweiten Abschnitt erzeugten die Berliner umgehend wieder Druck, blieben hartnäckig in ihrer Spielauslegung, setzten immer wieder nach.

Die Gäste hatten dadurch kaum Gelegenheit, selbst in einen Rhythmus zu finden. Die Berliner ließen ihnen weder Zeit noch Raum und zeigten selbst immer wieder schöne Kombinationen. Zach Boychuk erhöhte schließlich auf 3:0 (28.), Giovanni Fiore traf zum 4:0 (32.). Die Partie war entschieden, zu überlegen wirkten die Eisbären, als dass der Sieg noch einmal hätte in Gefahr geraten können.

Er tat es dennoch. Denn die Löwen ergaben sich nicht, sondern kämpften gegen die nun etwas nachlässigeren Eisbären einfach weiter. Während die Treffer von Magnus Eisenmenger (42.) und Dylan Wruck (52.) noch niemanden besorgten, wurde es mit dem dritten Tor der Hessen durch Brett Breitkreuz (59.) eng. Auch der Ausgleich gelang den Löwen durch Breitkreuz 15 Sekunden vor dem Ende noch. Der Sieg schien leichtfertig verspielt, doch immerhin konnte Julian Melchiori in der Verlängerung noch den Zusatzpunkt für die Berliner sichern (62).

