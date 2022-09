Eisbären Berlin verkaufen 5000 Dauerkarten

Berlin. Die Zeit vor dem Auftakt verläuft diesmal etwas ungewöhnlich. Aber weil die Eisbären Berlin am ersten Spieltag der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) frei haben, gönnen sie sich einen Tag vor dem Start der anderen noch eine kleine Auszeit vom Training. Immerhin konnte der Titelverteidiger in der Champions Hockey League (CHL) schon einiges an Praxis mitnehmen – zu leichtfertig geht der Meister am Sonntag in Nürnberg also keineswegs in die Saison (16.30 Uhr, Magentasport).

Die wollen die Berliner am Ende gern wieder als Champion abschließen, dann zum dritten Mal in Serie. „Bis dahin liegt aber noch ein langer Weg vor uns. Wir gehen einen Schritt nach dem anderen“, sagt Serge Aubin, der Trainer des EHC, dessen erstes Heimspiel am 23. September gegen Wolfsburg auf dem Programm steht. Nicht mehr im Wellblechpalast wie zuletzt in der CHL, sondern dann vor großer Kulisse in der Mercedes-Benz Arena. Allein 5000 Dauerkarten haben die Berliner verkauft, wie sie am Mittwoch mitteilten. „Das ist unfassbar“, sagt EHC-Geschäftsführer Thomas Bothstede: „Ich möchte mich für diese Treue bedanken.“

