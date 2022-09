Eisbären Berlin: Herausforderung in CHL steigt trotz Sieg

Berlin. Ihre Pflicht haben sie erfüllt, doch leichter ist es für die Eisbären Berlin damit in der Champions Hockey League (CHL) nicht geworden. Im Gegenteil, vielleicht wuchs die Herausforderung für den deutschen Eishockeymeister am Sonnabendnachmittag sogar noch einmal. Denn während die Mannschaft von Trainer Serge Aubin gegen den französischen Meister Grenoble den erwarteten Sieg einfuhr beim 5:2 (3:2, 1:0, 1:0), setzte sich Mountfield Hradec Kralove überraschend mit 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) gegen Frölunda Göteborg durch.

Damit bleiben die Berliner auf Platz drei in der Gruppe G hinter den Tschechen, die Tabellenführer Frölunda die erste Niederlage in der Gruppenphase zufügten und nach Punkten zu den Schweden aufschlossen. In den beiden letzten Partien der ersten CHL-Runde im Oktober sind die Eisbären damit gezwungen, Mountfield zweimal zu schlagen, wollen sie als Zweite in die K.o.-Phase einziehen. Denn es ist davon auszugehen, dass die Schweden ihre beiden letzten Spiele gegen Grenoble gewinnen werden. „Wir haben es immer noch in unserer Hand, so sehe ich das“, sagte Aubin.

Nur zwei Tage nach dem starken Heimauftritt gegen den vierfachen CHL-Champion aus Göteborg zeigte sich damit, wie bitter das unglückliche 2:3 eine halbe Minute vor dem Ende war. Zumal die Berliner das Hinspiel gegen die Tschechen (5. Oktober) nur einen Tag nach dem Galaabend gegen das NHL-Team der San Jose Sharks absolvieren müssen. Der Verschleiß wird groß sein, der Druck hoch.

Boychuk trifft dreifach für die Eisbären Berlin

Gegen die Franzosen hatten die Berliner wenig Mühe, ihrem Plan nachzukommen. Wenngleich der Trainer nicht ganz zufrieden war. „Das Spiel gegen Frölunda hat viele Emotionen aufgesaugt. Daher war es schwer heute für uns“, sagte Aubin. Das erste Drittel wurde von vielen Strafzeiten geprägt. Die Eisbären nutzten ihrerseits gleich drei Überzahlspiele, gingen durch Marcel Noebels (4.) in Führung, glichen durch Zach Boychuk (15.) aus und konnten durch Kevin Clark (20.) erneut vorlegen. Zwischendurch hatten Dylan Fabre (7.) und Chad Nehring (12.) getroffen.

Die Gäste legten anfangs ein gutes Tempo vor, waren aber nie so nah am Mann wie Göteborg. Das eröffnete den Eisbären, die zwei weitere Treffer durch Boychuk erzielten (24./60.), viel Raum. „Aber es gab Phasen, in denen wir den Faden etwas verloren haben“, bemängelte Noebels den Auftritt vor 2554 Fans im Wellblechpalast. Der hat als Spielstätte vorerst ausgedient. Nächste Woche startet die Deutsche Eishockey Liga (DEL) wieder, die Eisbären ziehen in die Mercedes-Benz Arena um. Zunächst steht am 18. September aber das Auftaktmatch in Nürnberg auf dem Programm.

