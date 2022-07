Eisbären Berlin Eisbären Berlin fangen neue Saison in Nürnberg an

Berlin. Der Titelverteidiger kann sich noch etwas länger ausruhen. Weil die neue Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder mit 15 Teams bestritten wird, haben die Eisbären Berlin zum Auftakt am 15./16. September frei. Am 18. September geht es dann auswärts los für das Team von Trainer Serge Aubin: Der EHC startet in Nürnberg bei den Ice Tigers.

Die erste Begegnung in der Mercedes-Benz Arena findet am 3. Spieltag statt, die Grizzlys Wolfsburg sind die ersten Gäste der neuen DEL-Saison. Zum Abschluss der Hauptrunde empfangen die Berliner am 5. März die Schwenninger Wild Wings.

Play-off wieder im Modus „Best of seven“

„Wir können den Start der neuen DEL-Saison kaum abwarten. Selbstverständlich haben wir uns das Ziel gesetzt, unseren Titel verteidigen zu wollen“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Durch den Aufstieg des DEL2-Meisters Löwen Frankfurt und den Abstieg der Krefeld Pinguine sind wieder mit 15 Mannschaften am Start.

Damit werden in 56 Hauptrundenpartien pro Team wieder zehn Play-off-Teilnehmer ermittelt, die ersten sechs ziehen direkt in das Viertelfinale ein. Das Play-off beginnt am 8. März 2023, die erste Runde wird wie gewohnt im Modus „Best of three“ ausgetragen. Ab dem Viertelfinale werden sämtliche Runden wieder im als „Best of seven“-Serien gespielt.

Mehr über die Eisbären Berlin erfahren Sie hier.