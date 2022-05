Eisbären Berlin holen Melchiori und Nijenhuis aus Wolfsburg

Die Eisbären Berlin verpflichten die Zugänge Nummer zwei und drei. In der Abwehr des Meisters ist es mit Melchiori nun richtig voll.

Berlin. Die Eisbären Berlin präsentieren die nächsten Zugänge für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Nach Marco Nowak (31/Düsseldorf) folgen auch Julian Melchiori (30) und Jan Nijenhuis (20) dem Ruf des alten und neuen Meisters in die Hauptstadt.

„Julian ist ein Top-Spieler für uns, er gehört zu den stärksten Verteidigern der DEL“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer über den Kanadier, der bereits 30 Partien in der NHL absolvieren durfte und vergangene Saison mit neun Treffern sowie 17 Vorlagen zu den torgefährlichsten Abwehrspielern der DEL gehört. Er unterschrieb nun für zwei Jahre beim EHC.

Nijenhuis bietet den Eisbären eine Alternative

Anders als Melchiori ist Nijenhuis ein Perspektivspieler, der das Segment der deutschen U23-Profis aufwerten soll. Drei Jahre war der in München geborene Stürmer zuletzt in Wolfsburg aktiv und kam vergangene Saison auf zwei Tore sowie vier Vorlagen. „Er ist äußerst talentiert und läuferisch sowie technisch sehr stark“, so Richer über den Angreifer, der sich ein Jahr bewähren soll.

Interessant wird nun, wie die Berliner in der Abwehr verfahren. Derzeit stehen dort drei Ausländer unter Vertrag, dazu gibt es sechs deutsche Verteidiger. Bei nur sieben festen Positionen lässt sich nicht ausschließen, dass der Kontrakt von Nicholas B. Jensen zur Disposition stehen könnte.

