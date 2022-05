Eisbären Berlin verpflichten Marco Nowak

Berlin. Der Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat den ersten neuen Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Die Eisbären Berlin verstärken ihre Defensive mit Marco Nowak, der 31-Jährige kommt von der Düsseldorfer EG in die Hauptstadt. Für den gebürtigen Dresdner ist es die dritte Station in der DEL, in der er auch für die Nürnberg Ice Tigers aktiv war.

Die Verpflichtung des Verteidigers hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet. „Er ist ein starker Defensivspieler mit Führungsqualitäten“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer über den langjährigen Nationalspieler, der zuletzt auch bei den Olympischen Spielen 2022 im Einsatz war.

Verteidiger unterschreibt für drei Jahre bei den Eisbären

Nowak verbrachte insgesamt elf Jahre bei der DEG, spielte zwischendurch vier Jahre in Nürnberg. „Ich freue mich, Teil der Eisbären Berlin werden zu dürfen und blicke der neuen Herausforderung gespannt entgegen“, so Nowak, der vergangene Saison vier Tore und 18 Vorlagen verbuchte und mit 22 Punkten eine persönliche Bestmarke aufstellte.

Was dem Routinier noch fehlt, ist ein Titel. Nach zuletzt drei Jahren ohne Play-off ist die Motivation entsprechend groß. Für drei Jahre hat Nowak bei den Eisbären unterschrieben, die nun 18 Spieler für die neue Saison unter Vertrag haben.

Mehr zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.