Hunderte Fans feiern die Eisbären Berlin

Berlin. Die Stimmung war ausgelassen auf dem Platz vor der Mercedes-Benz Arena. Was nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nur allzu verständlich anmutete. Schon am frühen Nachmittag floss das Bier bei den Eisbären Berlin durch die DEL-Trophäe, unter dem Jubel von einigen Hundert Fans auf dem gut gefüllten Areal.

Die Spieler der Eisbären Berlin sind mit dem Cabrio-Bus unterwegs.

Gegen 13 Uhr fuhr das Team mit dem Cabrio-Bus vor der Arena vor. Viele der Profis noch gezeichnet von kräftezehrenden Feierstunden, die seit dem Triumph am Mittwochabend in München kein Ende nehmen wollten. Fragen nach der Zukunft, darum wurden die Fans zuvor gebeten, sollte niemand stellen. Allein das, was die Mannschaft geleistet hat, stand im Mittelpunkt.

Nielsen lehnt Angebot der Eisbären-Fans ab

Eben dies hoben auch die Profis hervor, als sie Worte an den Anhang richteten. „Ich bin glücklich, dass ich so einen Zusammenhalt mal erleben durfte“, sagte Stürmer Giovanni Fiore. Torwart Mathias Niederberger wurde besonders gefeiert, sein Abschied steht unmittelbar bevor. Ebenso das Karriereende von Angreifer Frans Nielsen, dem die Fans zuriefen: „One year more“. Doch der Däne winkte lachend ab, also kein Jahr mehr.

Noch immer durstig: Stürmer Zach Boychuk genießt den Augenblick in vollen Zügen.

Während für einige bei den Eisbären mit dem offiziellen Saisonabschluss das Ende der Feierlichkeiten noch lange nicht erreicht ist und am Montag der Empfang beim Hauptsponsor auf dem Programm steht, müssen andere wieder den Sprung in den Alltag schaffen. Ein paar Profis, die am Sonnabend noch lange Autogramme verteilten und Fotos machten, werden zur Nationalmannschaft stoßen und schon am Freitag bei der WM in Finnland wieder auf dem Eis stehen.

