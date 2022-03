Eisbären Berlin: Titel für den Nachwuchs, Profis ohne Punkte

Berlin. Kurz bevor der erste Puck fiel, wurde klar, dass alles, was an diesem Tag noch kommen würde, nur Zugabe sein konnte. Zumindest aus Sicht der ganzen Organisation der Eisbären Berlin. Denn gerade als das Profiteam zum Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Straubing Tigers ansetzte, beendete die Deutsche Nachwuchs Liga (DNL) in Köln ihre Saison. Mit einem 3:2 im dritten Finalspiel gegen die Junghaie holten die Eisbären Juniors erstmals den Meistertitel in der höchsten Juniorenliga. Was schon zu Beginn der Partie des DEL-Titelverteidigers großen Jubel in der Mercedes-Benz Arena auslöste.

Natürlich bemühte sich die Mannschaft von Trainer Serge Aubin, den Fans dieses gute Gefühl auch mit auf den Heimweg zu geben. Nachdem es zwischenzeitlich gut ausgesehen hatte, verlor der Tabellenführer gegen den Vierten im letzten Drittel allerdings komplett seine Linie. Das mündete schließlich eine Woche vor dem Ende der Hauptrunde in ein 3:6 (0:1, 3:0, 0:5) vor den 7051 Zuschauern. „Wir haben 20 Minuten unseren Job nicht gemacht“, sagte der enttäuschte Coach.

Eisbären gehen mit 3:1 in Führung

Stürmer Marcel Noebels empfand die Situation im letzten Abschnitt als „sehr bitter, es war mehr drin gewesen. Nach dem ersten Tor fiel das Kartenhaus in sich zusammen“. Dabei hatten die Berliner mit 3:1 geführt und schienen alles im Griff zu haben. „Ich kann mir das noch nicht erklären. Es war vielleicht eine Kombination aus mentaler Müdigkeit und individuellen Fehlern“, so Aubin, der das straffe Programm der Eisbären nicht als Ausrede gelten lassen wollte: „Die Einstellung muss trotzdem stimmen.“

Bereits im ersten Drittel litt die Stimmung in der Arena ein wenig. Zunächst lag das daran, dass die Eisbären zwar gewohnt spielbestimmend agierten. Doch sie behandelten den Puck zu egoistisch, fanden keinen rechten Fluss. Noch gravierender wirkte sich zunächst eine offenbar schwere Verletzung von Benedikt Schopper aus. Der Straubinger knickte ohne großen Körperkontakt mit dem rechten Bein weg und musste mit einer Trage vom Eis und ins Krankenhaus gebracht werden. Unter dem aufmunternden Beifall des Publikums.

Das hatte kurz zuvor den Rückstand der Eisbären durch David Elsner registrieren müssen (16.). Doch in Unterzahl glich Blaine Byron aus (32.). Dieser Treffer wirkte wie ein Booster für die Berliner, sie erhöhten den Druck durch mehr Tempo und mehr Schüsse. Giovanni Fiore (38.) erzielte die Führung, Noebels legte in Überzahl das 3:1 nach (40.). „Da waren wir solide“, sagte Aubin.

Eisbären lassen sich im letzten Drittel auskontern

Was souverän wirkte und die Fans in Siegessicherheit wog, erwies sich jedoch als sehr fragil. Denn die Eisbären, die in den vergangenen Wochen überaus gut in der Defensive standen, vernachlässigten diesen Part im letzten Abschnitt. In schneller Folge summierten sich die Unachtsamkeiten, Elsner (42.), Taylor Leier (44.), Parker Tuomie (48.), Jason Akeson (52.) und Kael Mouillierat (59.) trafen für die Gäste. „Wir waren nicht aufmerksam genug und zu leichtsinnig“, fand Noebels nach der sechsten Partie in zehn Tagen.

Auf diese „erwarte ich am Dienstag eine Reaktion“, sagte Trainer Aubin mit Blick auf das nächste Spiel gegen Augsburg (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena). Ansonsten bot der Titel des DNL-Teams ihm, seiner Mannschaft und den Fans an diesem Tag einen Grund, sich bei allem Ärger über die vergebenen Punkte doch an etwas zu erfreuen. „Das ist ein Riesenerfolg und für uns ein Ansporn“, so Marcel Noebels über die Meisterschaft der Juniors.

Mehr über die Eisbären Berlin erfahren Sie hier.