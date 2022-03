Eisbären Berlin holen Schweden Södergran

Johan Södergran spielte in Schweden für Linköping und war zuletzt bei Ontario Reign in den USA. Jetzt schließt er sich den Eisbären Berlin an.

Berlin. Mit Dominik Bokk (22) schien die Transferaktivität der Eisbären Berlin für die aktuelle Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein interessantes Ende gefunden zu haben. Der junge deutscher Stürmer, der aus der nordamerikanischen AHL kam, führte sich am Sonntag mit einem Tor und zwei Vorlagen beim 6:2 gegen Krefeld gleich gut ein und legte auch beim 4:2 in Bremerhaven am Mittwoch einen Treffer auf.

Doch der Spitzenreiter präsentierte überraschend kurz vor dem Transferschluss noch einen weiteren Profi. Angreifer Johan Södergran wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison von Ontario Reign nach Berlin. Der 22-jährige Schwede steht bei den Los Angeles Kings aus der NHL unter Vertrag, die mit dem deutschen Meister über den Besitzer Anschutz eng verbunden sind. Södergran wurde von den Kings 2018 im Draft in der sechsten Runde an Position 165 ausgewählt und spielte im AHL-Farmteam.

Der Eisbären-Zugang kennt schon einige Kollegen

„Über unsere enge Kooperation mit den LA Kings haben wir noch einmal die Möglichkeit bekommen, uns mit Johan Södergran zu verstärken. Johan ist ein technisch und läuferisch starker Spieler. Er war lange verletzt und hatte deswegen zuletzt wenige Einsätze“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Der Schwede soll in Berlin die Chance bekommen, mehr zu spielen und dem Kader mehr Tiefe geben in der Endphase der Saison.

Über die Zusammenarbeit mit den Kings kamen zuletzt auch Blaine Byron und bereits in der Vorsaison Giovanni Fiore von Ontario Reign nach Berlin und wurden zu wichtigen Säulen der Mannschaft. Mit beiden spielte Södergran, der in den vergangenen beiden Jahren einige Verletzungsprobleme hatte, gemeinsam in einem Team. In dieser Saison kam er für Ontario auf sieben Partien, in denen er drei Tore erzielte. Für den Schweden geben die Eisbären die elfte und letzte Ausländerlizenz aus, damit müssen pro Partie zwei Ausländer aussetzen, da nur neun spielen dürfen.

