Eisbären Berlin: Kein Glück in Spiel 13

Berlin. Schlechte Nachrichten gehören in dieser Zeit zum guten Ton im Sport. Kein Tag vergeht, an dem nicht neue Fälle von positiv getesteten Spielern die Runde machen. Vor dem Duell der Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers musste der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Yannick Veilleux bereits den dritten coronabedingten Ausfall (zuvor Manuel Wiederer und Bennet Roßmy) binnen weniger Tage bestätigen. Allen Profis geht es soweit gut.

Doch beim Meister lichten sich langsam die Reihen, da zudem Zack Boychuk und Frans Nielsen verletzt ausfallen. Das macht die Aufgaben in der Liga für die Berliner noch etwas schwerer. Gegen den Achten gelang es ihnen dann auch nicht, sich zu behaupten. Mit 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) unterlagen die Eisbären gegen die Franken, bei denen die Berliner Klub-Legende Stefan Ustorf als Sportdirektor fungiert, vor 2000 zugelassenen Besuchern in der Mercedes-Benz Arena.

Eisbären Berlin gehen zweimal in Führung

Was auch insofern bemerkenswert ist, weil Nürnberg das Team ist, gegen welches der Titelverteidiger zuvor letztmals ein Spiel absolviert hatte, aus dem er keine Punkte mitnehmen konnte. Das war am 28. November, ebenfalls in Berlin, 1:3 unterlag der EHC damals. Seither sammelte die Mannschaft von Trainer Serge Aubin in zwölf Spielen in Serie Zähler ein – und gewann zehn davon. Eine beeindruckende Konstanz, die sich in Spiel Nummer 13 nicht fortsetzte.

Die Nürnberger servierten dem Meister zunächst das schnellste Gegentor in der heimischen Arena in dieser Saison. Gleich im ersten Wechsel traf der am langen Pfosten freistehende Chris Brown, nach nur 24 Sekunden stand es 0:1. Doch das beeindruckte die Berliner keineswegs, sie erhöhten das Tempo stetig, dazu lief der Puck bestens. Mit viel Druck aufs Tor kamen die Eisbären schließlich zum 1:1 durch Leonhard Pföderl (13.).

Ryan Stoa trifft dreifach gegen die Eisbären Berlin

Im zweiten Drittel durchbrachen viele Strafen den Rhythmus der Partie, die als eine von nur drei am Sonntag in der DEL stattfinden konnte. Sieben Spiele sind das normale Programm, was mit vier Mannschaften in Quarantäne allerdings nicht realisierbar ist. Trotz der Unwucht im Spiel konnten die Berliner sich Vorteile erarbeiten. Zunächst traf Matt White zum 2:1, das zwölf Sekunden später durch Ryan Stoa aber egalisiert wurde (28.). Doch die Führung nach dem 3:2 durch Sebastian Streu (35.) hatte dann länger Bestand.

Jedoch glich Nürnberg erneut aus, dabei nutzten die Franken durch Stoa ein Überzahlspiel (46.). Zwar hatten die Berliner weiterhin mehr Spielanteile, aber sie agierten nachlässiger, sodass Stoa nach einem Konter zum dritten Mal treffen konnte und die Eisbären wieder zurück lagen (51.). Die Antwort des Meisters blieb aus, was dann die zweite schlechte Nachricht des Tages war.

