Eisbären Berlin mit Fehlstart in das neue Jahr

Berlin. In der Mitte des Spiels flackerten Bilder aus früheren Tagen über die riesigen Bildschirme der Mercedes-Benz Arena. Ein paar Szenen von Peter John Lee gab es zu sehen, als Eishockeyprofi, als Funktionär im Anzug. Dazwischen wurde der Aufsichtsrats-Vize der Eisbären Berlin immer wieder in der Loge des Klubs eingeblendet. Wie schnell die Zeit vergeht, sollte das wohl veranschaulichen am 66. Geburtstag der EHC-Legende. Von den Rängen der Halle schallte aus den 2000 zugelassenen Kehlen ein kleines Ständchen.

Etwas unpassend zum Ehrentag wartete der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einer Niederlage auf. Mit 4:5 (0:1, 3:0, 1:3, 0:0, 0:1) unterlagen die Eisbären gegen die Bietigheim Steelers nach Penaltyschießen und verpassten trotz des einen Zählers den angestrebten erfolgreichen Start in das neue Jahr. Es verhielt sich wie zuletzt auch des Öfteren: Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin arbeitete mehr, als dass sie ihr Spiel zelebrierte, fand diesmal aber nicht zum zuletzt gewohnten Erfolg.

Zengerle und Pföderl treffen doppelt für die Eisbären Berlin

Zwar war es bereits das dritte Duell der Berliner gegen den Aufsteiger, doch zum allerersten Mal stellten sich die Süddeutschen in der Hauptstadt vor. Dabei bereiteten sie EHC-Goalie Tobias Ancicka einen anstrengenden Nachmittag. Was sich zunächst nicht unbedingt andeutete, denn die Berliner hatten die Partie schnell im Griff. Doch mit der Anzahl der erfolglosen Versuche stieg die Zahl der Ungenauigkeiten, wodurch die Taktik der Gäste an Zugkraft gewann. Bietigheim setzte vor allem auf Konter, die ergaben sich immer öfter – und plötzlich stand es 0:1 nach einem Treffer von C.J. Stretch (11.).

Die Berliner blieben ihrer Spielweise dennoch treu, Mark Zengerle (29./35.) und Leonhard Pföderl (34.) trafen schließlich nach guten Aktionen im Forechecking. Aus einer schwierigen Partie schien ein leichtes Spiel zu werden. Doch die Eisbären verloren plötzlich ihre Linie. Sie ließen sich zu immer mehr Strafzeiten hinreißen, kassierten drei Gegentore in Unterzahl in Folge durch den früheren Berliner Constantin Braun (46.) sowie Riley Sheen (52./56.) und lagen erneut zurück. Doch Pföderl (57.) glich umgehend wieder aus und schickte die Partie in die Verlängerung. Erst das Penaltyschießen brachte allerdings einen Sieger hervor, Stretch gelang der entscheidende Treffer.

