Eisbären Berlin: Jubelfeier zum Fest

Die Eisbären Berlin haben an Weihnachten auch sportlich viel Grund zum Feiern.

Berlin. Die Tage rund um das Fest sind für die Eisbären Berlin äußerst erfreulich verlaufen. Nach dem Erfolg am Vorweihnachtstag gegen Schwenningen (4:3) gelang dem Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am zweiten Feiertag der nächste Sieg. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin setzte sich gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven durch. Vor den zugelassenen 2500 Zuschauern gab es in der Mercedes-Benz Arena ein 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) im letzten Heimspiel des Jahres.

Es war eine umkämpfte Partie gegen die Norddeutschen, die zuletzt drei Spiele in Serie gewonnen hatten. EHC-Torhüter Mathias Niederberger musste einige Paraden zeigen, um den Erfolg für sein Team festzuhalten. Zwar spielten die Berliner gegen die Pinguins ordentlich, doch Bremerhaven war in der Defensive meist eng am Mann und kam mit schnellen Angriffen immer wieder gefährlich vor der Tor der Eisbären.

White trifft dreifach für die Eisbären Berlin

Der Tabellenführer nutzte eine der wenigen Chancen, in denen sich ein Freiraum vor dem gegnerischen Tor bot. Matt White traf gegen den früheren EHC-Goalie Maximilian Franzreb 16 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels zum 1:0 (20.). Im zweiten Durchgang ähnelte sich das Bild: Die Eisbären versuchten viel, Bremerhaven ließ wenig zu und suchte immer wieder selbst die Offensive. Ein strammer Schuss von Morgan Ellis fand schließlich den Weg ins Netz zum 2:0 (29.).

Erst ein Penaltyschuss brachte den Gäste heran, Ziga Jeglic verwandelte, nachdem ein EHC-Profi zuvor den Puck mit der Hand im Torraum blockiert hatte (49.). Doch White stellte umgehend den alten Abstand wieder her (50.). Marcel Noebels erhöhte sogar auf 4:1 (57.), White mit seinem dritten Treffer auf 5:1 (59.) und setzte damit einen schönen Schlusspunkt an einem Arbeitstag, der deutlich anstrengender war, als es das Ergebnis aussagt.

Mehr zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.