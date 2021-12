Eisbären Berlin: Mit Köpfchen zum Sieg

Berlin. Wer in diesen Tagen ein bisschen Geschichte schnuppern möchte, der fand am Sonntag in der Mercedes-Benz Arena eine passende Anregung. Im Umlauf der Halle hatte Joachim Ziesche (82) einen kleinen Stand. Er schrieb Autogramme in ein Buch, in dem er seine Sicht der Dinge zum Eishockey in der DDR und beim SC Dynamo Berlin präsentiert, aus dem die Eisbären hervorgegangen sind. „Zwischen Hoffen und Bangen“ heißt das Werk der Eishockey-Legende aus Hohenschönhausen, das gerade frisch erschienen ist.

Zwischen Hoffen und Bangen, das war in den vergangenen Monaten auch immer das Motto bei den Heimspielen der Eisbären in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Selten souverän, dafür öfter enttäuschend zeigte sich der Titelverteidiger. Gegen die Iserlohn Roosters verlief die Partie am Sonntag ebenso keineswegs ohne Komplikationen. Der Meister setzte sich allerdings mit 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) durch und festigte seinen ersten Platz in der Tabelle.

Eisbären Berlin haben nun als Erste 100 Tore auf dem Konto

Die Leistungen der Eisbären gerieten zuletzt immer stabiler, im ersten Drittel gegen die Sauerländer knüpften die Berliner daran an. Sie spielten sehr flüssig und laufintensiv, der 13. der Tabelle konnte den Hauptstädtern in ihrem Tatendrang nur schwerlich folgen. Doch mehr als das frühe Tor von Giovanni Fiore (2.) wollte den Eisbären nicht gelingen. Sie machten zunächst geduldig weiter, das hatte sich bereits zuvor in Krefeld beim 5:1 ausgezahlt.

Allerdings durchbrachen Strafzeiten im zweiten Abschnitt den Rhythmus der Berliner. Sie mussten in Unterzahl den Ausgleich hinnehmen durch Brent Raedeke (36.). Luke Adam hatte kurz darauf sogar die Chance, mit einem Penalty den zweiten Treffer für die Roosters zu erzielen. Aber Torhüter Mathias Niederberger parierte (39.). Anschließend arbeiteten die Berliner beharrlich daran, daheim nicht erneut ausgebremst zu werden.

Dabei waren ihnen alle Mittel recht. Stürmer Blaine Byron traf sogar ungewohnter Manier per Kopf, nachdem ein abgefälschter Puck hoch auf ihn zugeflogen war (51.). Anschließend gelang ihm auch das 3:1, womit die Berliner als erstes Team in dieser Saison 100 Tore auf dem Konto haben. Zwar kam Iserlohn noch einmal heran durch einen Überzahltreffer von Brent Aubin (58.). Am vierten Sieg in Folge änderte das aber nichts.

