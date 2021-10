Die Eisbären Berlin verlieren nach sieben Siegen erstmals in der Fremde. Beim Vizemeister unterliegt der EHC 4:5 nach Verlängerung.

Eisbären Berlin Eisbären Berlin: In Wolfsburg reißt die Auswärtsserie

Wolfsburg/Berlin. Je länger eine Siegesserie anhält, desto schwieriger wird es, den Gegner davon abzuhalten, den Spielverderber zu geben. Wenn als Kontrahent dann der Vizemeister im Weg steht, steigert das die Herausforderung noch einmal ein bisschen. Zwar taten die Eisbären Berlin viel, um ihre Serie in fremden Arenen auszubauen. Doch bei den Grizzlys Wolfsburg musste sich der Meister erstmals in dieser Saison auswärts geschlagen geben.

Allerdings nicht, ohne wenigstens einen Zähler mitzunehmen. Der Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterlag im Duell des Dritten gegen den Vierten 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Zufrieden war man nicht nach der achten Partie auf fremdem Eis. „Das hätte auch anders ausgehen können. Unser Unterzahlspiel hat uns heute nicht geholfen“, sagte Stürmer Kevin Clark. Dreimal waren die Eisbären in Führung gegangen, mit vier Toren in vier Überzahlsituationen glich Wolfsburg immer wieder aus.

Die Eisbären Berlin gehen gleich dreimal in Führung

Doch die Mannschaft von Trainer Serge Aubin traf bei den Niedersachsen auf einen hartnäckigen Konkurrenten. Von Beginn an waren beide Teams sehr schnell unterwegs, überbrückten die Mittelzone ohne langes Zögern und drängten nach vorn. Daraus ergab sich ein sehr intensives und unterhaltsames Spiel, in dem Verteidiger Jonas Müller den EHC mit seinem ersten Saisontreffer erstmals in Front brachte (11.).

So gut die Eisbären sich jedoch präsentierten – sie erspielten sich Chancen, hatten den Gegner unter Kontrolle und trafen durch Leonhard Pföderl (22.) und Frank Hördler (28.) erneut –, die Wolfsburger hatten ein an diesem Tag perfekt funktionierendes Mittel gegen die Berliner. Zunächst glich Trevor Mingoia aus (16.), dann verkürzte er (37.), Spencer Machacek traf zum 3:3 (38.): jeweils in Überzahl fielen die Tore.

Zwar zeigten auch die Berliner, dass ihr Powerplay ordentlich ist, Clark brachte den EHC zum dritten Mal in Führung (45.). Doch mit der vierten Überzahlsituation erzielten die Grizzlys durch Jordan Murray das 4:4 (53.). Daher ging es in die Verlängerung, in der die Eisbären einige Chancen zum Sieg hatten, aber das 4:5 durch Darren Archibald hinnehmen mussten (61.).

