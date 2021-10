Eisbären Berlin: Es ist Zeit für die Wende

Berlin. Routine ist das halbe Leben. Dank ihr läuft es auch dann passabel, wenn die Bedingungen mal nicht ganz optimal sind. Was die Champions Hockey League (CHL) für ihren Twitterkanal auf Spaßbasis einem Test unterzog. Dazu sollte Zach Boychuk seinen Schläger mit verbundenen Augen tapen. Der Stürmer der Eisbären Berlin tat das anständig, dem Gesichtsausdruck beim Finale nach zu urteilen allerdings nicht ganz zufriedenstellend.

So ungefähr lassen sich auch die bisherigen Auftritte der Berliner in der CHL zusammenfassen. Irgendwie gab es immer gute Eindrücke, aber am Ende setzte es gegen Tappara Tampere und Skelleftea AIK in Hin- und Rückspielen vier Niederlagen. Die Aussichten auf das Achtelfinale sind daher sehr trübe für das Schlusslicht der Gruppe E vor dem ersten Duell mit dem letzten Gegner. „Wir müssen gewinnen, das ist unsere letzte Chance“, sagt Trainer Serge Aubin. Am Dienstag treffen die Eisbären daheim auf den HC Lugano (19 Uhr, Mercedes-Benz Arena/Sport1).

Tampere müsste den Eisbären Berlin Schützenhilfe leisten

Keine leichte Aufgabe, die Schweizer, hinter Tampere Gruppenzweiter, sind in der heimischen Liga Sechster. „Sie können Tore schießen, stehen hinten solide“, sagt EHC-Stürmer Kevin Clark, der Lugano im Frühjahr mit Rapperswil im Viertelfinale ausschaltete. Zudem ist das hohe Tempo des Schweizer Spiels herausfordernd. Angewiesen sind die Berliner überdies auf Schützenhilfe von Tampere, nur wenn sich die Finnen zweimal gegen Skelleftea durchsetzen, könnten die Eisbären mit einem weiteren Erfolg in Lugano im Rückspiel in der nächsten Woche noch weiterkommen.

Doch das ist derzeit viel zu weit gedacht. Die schwierige Konstellation lenkt den Blick eher auf zwei andere Aspekte beim deutschen Meister. Zum einen folgten den zwei Heimniederlagen in der CHL schon vier in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Freitag beim 1:3 gegen Düsseldorf gab es erste Pfiffe von den Rängen, ebenso aber Unmut in der Mannschaft ob der sich wiederholenden Probleme. Beim 4:2 am Sonntag in Bietigheim konnten diese mit dem fünften Auswärtssieg in Serie wieder relativiert werden. „Wir hatten mehr Struktur, haben gut gearbeitet und uns an den Plan gehalten. Das ist das, was wir jeden Tag brauchen“, stellt Trainer Aubin klar.

Teamsitzung bringt Eisbären-Profis in die Spur

Es wurden Schüsse geblockt, stetig setzten die Berliner nach. „Wir haben durchgezogen, das war wichtig“, sagt Verteidiger Simon Després. Eine teaminterne Sitzung tags zuvor half dabei, die Dinge klarer zu sehen. „Dort wurden gewisse Sachen angesprochen. Mittlerweile ist es bei jedem angekommen: Wir brauchen jeden, keiner kann sein eigenes Ding machen“, sagt Sturmkollege Manuel Wiederer. Mit der neuen Einigkeit soll es nun auch tatsächlich einmal in der heimischen Arena mit einem Erfolg klappen.

Eine weitere interessante Ebene ist die Zusammensetzung der hinteren Sturmreihen. Dort fehlte zuletzt auffallend oft Mark Zengerle als überzähliger Spieler. Überhaupt schien Aubin oft unsicher, wer die dritte oder vierte Reihe als Mittelstürmer führen soll. Weshalb über einen weiteren Zugang recht früh in der Saison nachgedacht wird. „Wir schauen, das ist keine Frage“, sagt Aufsichtsratsmitglied Peter John Lee.

Eisbären Berlin denken über weiteren Zugang nach

Mit James Sheppard (33/Kanada), der von 2017 bis 2020 beim EHC war, ist ein alter Bekannter in der Verlosung. Doch auch der langjährige NHL-Profi Frans Nielsen (37/Dänemark) gilt als Kandidat. Zunächst aber kann sich Zengerle gegen Lugano präsentieren und seinen Wert für das Team herausstellen. „Bis jetzt läuft es nicht so, wie er möchte. Aber er bekommt seine Möglichkeit und muss bereit sein“, sagt Lee.

Auch dieser Satz lässt sich wieder gut transformieren auf die Leistungen der Eisbären in der CHL. Es gibt noch eine kleine Hoffnung. „Es ist jetzt so weit, dass wir die Dinge drehen müssen und zeigen, dass wir es auch in der CHL können“, sagt Simon Després. Und natürlich zu Hause, vor allem dort brauchen die Berliner die Wende.

